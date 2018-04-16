Белорусские книжные проекты будут представлены на форуме в Кишиневе

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские книжные проекты будут представлены на международном форуме "Библиотекари и писатели в поддержку чтения" в Кишиневе (Молдова) 19-21 апреля, сообщила корреспонденту БЕЛТА детский писатель первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.

В книжном салоне на специальном стенде страны - участницы форума представят свои новинки. Писатели проведут встречи с юными читателями Молдовы. Елена Стельмах презентует проект своей творческой группы Ева НЭММ "Книга волшебства".

Во время форума состоится ряд мероприятий, среди которых международный круглый стол "Библиотеки и детское чтение: вызовы времени". Специалисты в области детского чтения обсудят такие насущные вопросы, как современное состояние и тенденции развития детской литературы и детского чтения, круг чтения современных детей и подростков, модернизация форм и методов продвижения книги и чтения в детской и подростковой среде, продвижение чтения в виртуальном пространстве, инновационные услуги и нестандартные подходы к работе с детской аудиторией в библиотеке, опыт участия библиотек в международных проектах и программах, другие аспекты, соответствующие общей тематике форума.

Елена Стельмах выступит с докладом "Роль национальных традиций в современной детской литературе", а директор централизованной системы детских библиотек Минска Татьяна Швед расскажет об информационных технологиях и сетевых активностях в практике работы детских библиотек.

Участие в форуме подтвердили также писатели и ведущие специалисты детских библиотек из России, Украины, Азербайджана, Казахстана, Литвы, Румынии. Местом проведения станет Национальная детская библиотека Ион Крянге.-0-