Белорусские народные сказки издадут в Белграде на сербском языке

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские народные сказки будут изданы в Белграде на сербском языке. Такие договоренности достигнуты на полях 63-й Белградской международной книжной выставки, которая прошла в столице Сербии 21-28 октября, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора РИУ "Издательский дом "Звязда", главный редактор журнала "Неман" Алексей Черота.

Белградская международная книжная выставка стала результативной для белорусской делегации. "Мы провели много встреч в Национальной библиотеке Сербии, на филологическом факультете Белградского университета, в Детском культурном центре Белграда. Достигнуто много договоренностей на будущее сотрудничество со всеми этими организациями на книжные проекты. В частности, ведутся переговоры по изданию белорусских народных сказок в сербском издательстве "Српска книжевна задруга", - сказал Алексей Черота.

Еще один из проектов - издание малой белорусской прозы в сербском журнале "Повеля". "В прошлом году в этом журнале уже вышла подборка современной белорусской поэзии на сербском языке. Сейчас планируем издание белорусской прозы. Также прошли встречи с сербскими писателями. Мы договорились, что они приедут к нам в феврале 2019 года на Международный симпозиум литераторов, который по традиции проходит на полях Минской международной книжной выставки-ярмарки. Наша задача наладить более тесные контакты с сербскими писателями", - отметил заместитель директора издательского дома.

Белградская международная книжная выставка - одна из старейших в Европе. В этом году прошла под слоганом "Радость чтения". Участие приняли 488 издательств: 393 местных и 95 иностранных. В частности, Беларусь была представлена книгами издательств "Беларусь", "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", "Вышэйшая школа", "Мастацкая літаратура", "Народная асвета", РИУ "Издательский дом "Звязда", ОАО "Полиграфкомбинат им. Я.Коласа".

В этом году Белградскую международную книжную выставку посетили 195 тыс. человек.-0-