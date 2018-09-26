Белорусские пейзажи в акварельных мотивах представят на выставке в Гомеле

26 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Родные просторы в акварельных мотивах" откроется 27 сентября в гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили БЕЛТА в государственном историко-культурном учреждении "Гомельский дворцово-парковый ансамбль".
Основу экспозиции составят работы мастера акварели Владимира Короткого, который в этом году отметил бы свое 80-летие. На представленных полотнах можно будет увидеть пейзажи малой родины автора: и сельские мотивы - лошадей на пастбище, весеннюю страду или сбор урожая, и городской ландшафт - заснеженные улицы, вид на гомельский парк или одинокую церковь на фоне бескрайнего неба.
"Это редкий мастер, произведения которого проникают глубоко в душу, находят живой отклик в сердце. В его теплых, трепетных картинах нет ничего искусственного, ничего лишнего - они прекрасны в своей простоте и строгости, как пройденный им жизненный путь", - отметили организаторы.
На церемонии открытия о жизни и творчестве художника расскажут его родные, коллеги. Родственники автора планируют подарить одну из его работ дворцу. А приглашенные опытные акварелисты поделятся также секретами мастерства со своими начинающими коллегами.
Владимир Короткий родился 4 октября 1938 года в деревне Гибки Ветковского района. Учился живописи у легендарных мастеров. Работы автора находятся в музеях Беларуси, а также в частных коллекциях в Германии, Австрии, Чехии, Италии.
Познакомиться с пейзажами малой родины художника на выставке можно будет до конца декабря.-0-
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