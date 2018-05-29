29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские звезды выступят в доме-интернате для пожилых людей и инвалидов в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Концерт 5 июня проводят продюсерский центр народных артистов Беларуси Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича ООО "Профиартвидеон" совместно с благотворительным фондом "Спирос" имени народного артиста Беларуси Александра Тихановича.

"Традицию проведения таких концертов заложил 11 лет назад известный и любимый зрителями Александр Тиханович. Для тех, кто живет за стенами этого дома, такой концерт - настоящий праздник. Мы вместе с фондом "Спирос" продолжаем этот добрый и нужный проект. Спасибо всем нашим артистам и помощникам, которые каждый год с радостью откликаются на приглашение поучаствовать", - отметили в продюсерском центре.

В этом году в концерте примут участие народные артисты Беларуси Ядвига Поплавская и Анатолий Ярмоленко, заслуженные артисты Беларуси Инна Афанасьева, Алена Ланская, Александр Солодуха, а также Анастасия Тиханович, Алексей Хлестов, Тео и Ольга Рыжикова, Ольга Жукова, Марина Шкляр, Дядя Ваня, Саша Немо, Дмитрий Королев, Никита Белько, поп-фольк-группа "Ляльки Корпорейшн".-0-