Белорусский фильм "Не игра" удостоен спецприза Музея Победы на фестивале "Волоколамский рубеж"

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская картина "Не игра" удостоена специального приза Музея Победы на XV Международном фестивале военно-патриотического фильма "Волоколамский рубеж", сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

Диплом "За память о героях Великой Отечественной войны" и памятный подарок вручен белорусскому режиссеру Игорю Пашкевичу. Торжественное награждение лауреатов фестиваля состоялось в Волоколамске (Подмосковье) 27 августа. Международный фестиваль "Волоколамский рубеж" прошел 24-27 августа.

Картина, созданная на Национальной киностудии "Беларусьфильм" и посвященная 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь, выпущена в 2018 году. Это полнометражный игровой фильм в жанре драмы. По сюжету молодой амбициозный программист Алексей Кузьменков, разрабатывающий компьютерные игры, претерпевает профессиональную неудачу. Чтобы написать реалистичный сценарий игры, он решает пойти в армию, в танковые войска. Проходя службу, Алексей расстается с иллюзиями в отношении легких побед и быстрых достижений, преодолевает собственные слабости и соблазны, встречает надежных и верных друзей, становится настоящим мужчиной и открывает новые перспективы собственной жизни.

Главные роли исполняют молодые актеры Павел Павлють, Никита Лубенько, Борис Шумилин, Эльдар Данильчик. Также в картине задействованы Светлана Аникей, Татьяна Янкевич, Игорь Сигов, Петр Юрченков, Дмитрий Глазачев, Андрей Новик. Для Петра Юрченкова роль в этом фильме стала последней.

Съемки прошли в Минске, на "Линии Сталина", Кургане Славы, в военном городке в Печах. Консультантами картины выступили представители Министерства обороны. Фильм "Не игра" создан по заказу Министерства культуры.-0-