Белорусский фильм "Тум-Паби-Дум" выходит в прокат с 25 января

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественный фильм "Тум-Паби-Дум" производства "Беларусьфильм" режиссера Вячеслава Никифорова выходит в прокат с 25 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА на киностудии.

Предварительный график проката включает показы в кинотеатрах Минска, Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областей с 25 января по 28 февраля, однако информация будет пополняться.

"Тум-Паби-Дум" - это доброе кино для семейного просмотра о воспитаннике детского дома. Десятилетний Сан Саныч решает найти родителей для себя и своей подопечной Алеси. Он дает объявление в интернете: "Молодой ребенок ищет семью с целью устройства личной жизни". В итоге мальчик вынужден играть по взрослым законам, что ставит его перед серьезным нравственным выбором.

По задумке режиссера, ребенок в картине разговаривает со взрослыми на их языке, используя их нравственные стереотипы, лексику. Это позволит взрослым другими глазами посмотреть как на своих детей, так и на себя самих.

Сценарий фильма написали Дмитрий Михлеев, Вячеслав Никифоров. В ролях: Артем Венгерович, Павел Харланчук, Дарья Киреева, Валерия Арланова, Сергей Чекерес, Ольга Клебанович, Алексей Шедько.

Вячеслав Никифоров - кинорежиссер, актер, сценарист, педагог. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР, лауреат Государственной премии СССР (1986). Лауреат премии Ленинского комсомола Белорусской ССР (1978), российской кинопремии "Золотой орел" (2016).-0-