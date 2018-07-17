Белорусский фильм "Завтра" получил четыре приза на кинофестивале в Марселе

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 29-й Международный кинофестиваль в Марселе (Франция) подвел 16 июля итоги, белорусский фильм "Завтра" Юлии Шатун был представлен сразу в трех конкурсах и удостоился в них четырех наград.

Полнометражный дебют режиссера Юлии Шатун был представлен в международном конкурсе, конкурсе дебютных фильмов и конкурсе ассоциации французских кинотеатров GNCR. Картина удостоилась Приза за лучший дебютный фильм, Приза имени Рено Виктора, а также специального упоминания имени Жоржа де Борежара и специального упоминания жюри "Надежда Марселя".

"Завтра" - единственная лента, получившая такое количество наград на Международном кинофестивале в Марселе этого года.

В 2017 году фильм "Завтра" был признан лучшей игровой картиной в Национальном конкурсе ММКФ "Лістапад" и стал первой белорусской картиной, которой удалось войти в международный конкурс кинодебютов "Молодость на марше".

Фильм "Завтра" рассказывает о жизни бывшего учителя английского из маленького города. У него есть жена, сын, который учится в белорусской столице, незаконченный ремонт и праздничный лотерейный билет, который на несколько секунд дает ему шанс помечтать.

В белорусском прокате фильм появится в сентябре 2018 года.-0-