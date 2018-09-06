Белорусский фильм "Завтра" выйдет в минский прокат 13 сентября

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фильм "Завтра" режиссера Юлии Шатун выйдет в минский прокат 13 сентября, сообщили БЕЛТА организаторы.

Эстафету ленты "Хрусталь", с успехом идущей в кино, принимает еще один фильм из Беларуси, покоривший международных кинопрофессионалов, - "Завтра" Юлии Шатун. Лучший фильм Национального конкурса 24-го ММКФ "Лістапад" и обладателя четырех наград Марсельского кинофестиваля в новой версии покажут в кинотеатре "Пионер" с 13 по 19 сентября и Falcon Club Бутик Кино с 13 по 26 сентября. В день старта показа в Falcon Club и 14 сентября в "Пионере" картину представит режиссер.

Фильм "Хрусталь" вошел в тройку лидеров кассового сбора в минском прокате Премьера картины в столичных кинотеатрах состоялась 29 августа, увидеть ее можно будет до 12 сентября. Сеансы уже посетили около 4,2 тыс. человек, больше всего - в кинотеатрах "Беларусь" и "Мир".

Прокат фильма планируется и в регионах Беларуси. Например, в кинотеатре "Родина" в Городке его можно будет увидеть с 20 по 26 сентября.

"Завтра", названный критиками открытием в белорусском кино, - драма о жизни интеллигенции в белорусской провинции. Бывший учитель английского из маленького города разбрасывает рекламные листовки по почтовым ящикам. У него есть жена, сын, который учится в Минске, незаконченный ремонт и праздничный лотерейный билет, который на несколько секунд дает ему возможность помечтать. Фильм "Завтра" - смесь документального и игрового кино, что сейчас является трендом в мировом кинематографе. Главные роли в картине исполнили родители режиссера.

"Все, что происходит в фильме, кроме истории с лотерейным билетом, - это мои воспоминания, сцены, которые происходили в реальной жизни, или похожие на них. Еще прошлой зимой моя мама ездила на работу в другой город - в Калинковичи. А в Мозыре люди действительно покупают одежду в рассрочку. И все остальные ситуации я восстанавливала в памяти, а не придумывала. Тем более что, работая над сценарием, я жила в Мозыре с мамой, можно сказать, была погружена в контекст", - рассказала о фильме режиссер.

В июне этого года на Марсельском кинофестивале картина Юлии удостоилась приза за лучший дебютный фильм, приза имени Рено Виктора, присужденного жюри, состоящего из заключенных марсельской тюрьмы, а также специального упоминания имени Жоржа де Борежара и специального упоминания жюри "Надежда Марселя", в которое вошли студенты марсельской Школы второго шанса. Кроме того, фильм "Завтра" был представлен в специальной программе "Фильмы СНГ" на армянском кинофестивале "Золотой абрикос".

Фильм продолжает путешествие по международным кинофестивалям, приобретен Национальным центром кино в Париже для показа во Франции.

В прокат ленту выпускает центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн" в рамках проекта "Лістапад. Коллекция".-0-