Белорусский государственный музыкальный театр представляет: МАЙМУНА!

Новая концертная программа самой яркой инструментальной исполнительницы Беларуси - скрипачки Маймуны.

Она была первой скрипкой Президентского оркестра.

Она представляла Беларусь на конкурсе "Евровидение-2015".

Она исполнила "Полет шмеля" за 54 секунды, побив мировой рекорд Дэвида Гаррета.

Она искусно синтезирует классическую музыку с электронной, с джазом и роком.

Она виртуозно играет на скрипке и поет.

Сотрудничество с симфоническим оркестром Белорусского государственного музыкального театра стало новым творческим открытием для Маймуны, в результате которого с аншлагом прошли два концерта в театре, а также один из вечеров "Классика у Ратуши". Продуктивность и творческий потенциал этого тандема не перестают удивлять. Оркестровые аранжировки рок- и поп-хитов стирают все границы, принятые в музыке.

14 декабря в Белорусском государственном музыкальном театре состоится новый сольный концерт Маймуны с программой, специально подготовленной для слушателей с разными музыкальными вкусами, в которую войдут произведения разных жанров.

Маймуна признается: "Мне всегда нравились эксперименты. Я одинаково комфортно себя чувствую во многих жанрах: академическая классика, рок, джаз, электронная и поп-музыка. Начав работать с дирижером оркестра Юрием Галясом, я поняла, что встретила единомышленника. Мы можем исполнить с оркестром серьезные классические произведения и тут же, в этом же концерте, повеселиться под ритмы нашумевшего в прошлом году “Despacito”. При этом вся программа звучит гармонично".

Слушатели обязательно узнают любимые мотивы Брамса, Майкла Джексона, Стинга, саундтреки из сериала "Игра престолов", фильма "Пираты Карибского моря", а также музыку современных популярных исполнителей, таких как Ed Sheeran, Coldplay и A-Ha…

С подробной программой концерта можно будет познакомиться в социальных сетях Маймуны:

Facebook: www.facebook.com/maimunamusic

Instagram: @maimuna.official

Справки и заказ билетов - в кассе театра:

+37517 200-98-42

А также у всех билетных операторов.

Белорусский государственный музыкальный театр (ул. Мясникова, 44)

14 декабря. Начало в 19.00.

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