Белорусский государственный музыкальный театр представляет: МАЙМУНА!

Новая концертная программа самой яркой инструментальной исполнительницы Беларуси - скрипачки Маймуны.
Она была первой скрипкой Президентского оркестра.
Она представляла Беларусь на конкурсе "Евровидение-2015".
Она исполнила "Полет шмеля" за 54 секунды, побив мировой рекорд Дэвида Гаррета.
Она искусно синтезирует классическую музыку с электронной, с джазом и роком.
Она виртуозно играет на скрипке и поет.
Сотрудничество с симфоническим оркестром Белорусского государственного музыкального театра стало новым творческим открытием для Маймуны, в результате которого с аншлагом прошли два концерта в театре, а также один из вечеров "Классика у Ратуши". Продуктивность и творческий потенциал этого тандема не перестают удивлять. Оркестровые аранжировки рок- и поп-хитов стирают все границы, принятые в музыке.
14 декабря в Белорусском государственном музыкальном театре состоится новый сольный концерт Маймуны с программой, специально подготовленной для слушателей с разными музыкальными вкусами, в которую войдут произведения разных жанров.
Маймуна признается: "Мне всегда нравились эксперименты. Я одинаково комфортно себя чувствую во многих жанрах: академическая классика, рок, джаз, электронная и поп-музыка. Начав работать с дирижером оркестра Юрием Галясом, я поняла, что встретила единомышленника. Мы можем исполнить с оркестром серьезные классические произведения и тут же, в этом же концерте, повеселиться под ритмы нашумевшего в прошлом году “Despacito”. При этом вся программа звучит гармонично".
Слушатели обязательно узнают любимые мотивы Брамса, Майкла Джексона, Стинга, саундтреки из сериала "Игра престолов", фильма "Пираты Карибского моря", а также музыку современных популярных исполнителей, таких как Ed Sheeran, Coldplay и A-Ha…
С подробной программой концерта можно будет познакомиться в социальных сетях Маймуны:
Facebook: www.facebook.com/maimunamusic
Instagram: @maimuna.official
Справки и заказ билетов - в кассе театра:
+37517 200-98-42
А также у всех билетных операторов.
Белорусский государственный музыкальный театр (ул. Мясникова, 44)
14 декабря. Начало в 19.00.
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