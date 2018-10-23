Белорусский и Ивановский музыкальные театры обменяются гастролями

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обменные гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра и Ивановского музыкального театра пройдут с 25 октября по 4 ноября, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы маркетинга театра Ольга Гудожникова.

В первый день гастролей Ивановского театра, который, кстати, откроет в Минске свой 84-й театральный сезон, белорусский зритель увидит большой гала-концерт "Музыка всегда с тобой". "В программе прозвучат самые лучшие номера - классика оперетты и мюзикла. Далее артисты Ивановского театра покажут белорусам свои лучшие постановки последних лет: мюзиклы современных композиторов, оперетты, которые составляют гордость ивановской сцены, и детские представления, отмеченные на российских фестивалях "Здравствуй, сказка!". Ивановская труппа привезет спектакли, которые редко ставят белорусские театры, например, мюзикл-феерию "Алые паруса" с замечательной музыкой Максима Дунаевского, мистический спектакль "Легенда" молодого российского композитора Дмитрия Лазарева, мюзикл "Фанфан-Тюльпан" Андрея Семенова. В гастрольной афише есть и спектакль, который стоит особняком, - авторский балет-драма Александра Бабурина "Страсти в стиле танго". Будет не менее интересен репертуар для маленьких зрителей. В дни школьных каникул им покажут спектакли "Тот самый кот", "Котенок по имени Гав", "Принцесса на горошине", "Маша и медведь" в исполнении лучших солистов Ивановского музыкального театра", - рассказала Ольга Гудожникова.

А в Иваново уехали около ста представителей Белорусского музыкального театра: артисты-вокалисты, оркестр, хор, балет, отметила собеседница. Коллектив также представит свои самые лучшие постановки и последние премьеры: фолк-рок-мюзикл "Тристан и Изольда" Алана Симона, советскую оперетту Исаака Дунаевского "Женихи", народные и всеми любимые комедии Евгения Птичкина "Бабий бунт", Узеира Гаджибекова "Свадебный базар" ("Аршин мал алан"), мюзикл Олега Ходоско "Шалом Алейхем! Мир вам, люди!". Подготовил театр и два больших концерта: "Золотая россыпь оперетты" и "Мюзикл-гала". Детям белорусские артисты покажут мюзиклы на музыку известных композиторов: "Буратино.by" Алексея Рыбникова, "Мэри Поппинс" Максима Дунаевского и "Приключения бременских музыкантов" Геннадия Гладкова.

Ольга Гудожникова поделилась другими гастрольными планами театра. Ожидается, что в январе 2019 года он обменяется площадками с Тульским академическим театром драмы. На март запланированы большие обменные гастроли с Калининградским драмтеатром.

Белорусский музыкальный театр был создан в 1970 году. На его сцене поставлено более ста спектаклей, многие из которых вошли в золотой фонд культуры Беларуси, стали значительными событиями в театральной жизни Минска. В репертуаре театра разножанровые постановки: классическая оперетта, мюзикл, музыкальная комедия, рок-опера, балет, спектакли для детей, концертные программы. С 2010 года театр успешно гастролирует по России, Литве, Латвии, Польше, Португалии, Испании, Чехии, Китае, Германии. В настоящее время театр продолжает расширять творческие контакты с музыкальными театрами стран СНГ и Балтии.-0-