Белорусский композитор и продюсер Олег Елисеенков отмечает 60-летие

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Композитор, автор десятков хитов, продюсер, зажигающий звезды на белорусской эстраде, Олег Елисеенков празднует сегодня 60-летие.

Олег Николаевич Елисеенков родился 21 сентября 1958 года в городе Спас-Деменск (Калужская область России) в семье учительницы и музыканта. Вырос мальчик в белорусском городе Молодечно, куда родители переехали вскоре после рождения сына. Его отец был одним из первых преподавателей Молодечненского музыкального училища (с 2011 года - Молодечненский государственный музыкальный колледж имени М.К.Огинского). Николай Елисеенков был учителем Юрия Антонова.

В 1973 году Олег Николаевич окончил Молодечненское музыкальное училище по специальности "теория музыки". Спустя четыре года он покинул Молодечно и начал непростой, но яркий путь композитора и продюсера.

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно-2005" представил авторский концерт композитора Олега Елисеенкова. "Молодечно - мой дом" - так назвали музыкальный вечер, который прошел 11 июня на Центральной площади города, 2005 год. На снимке: Олег Елисеенков.

Олег Елисеенков пошел по стопам отца. Он является доцентом кафедры искусства эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств, руководит студией "Гран-при" Государственного концертного оркестра. Олег Елисеенков сыграл большую роль в становлении молодых исполнителей Татьяны Путырской, Валерия Дидюли, Дмитрия Колдуна, Петра Елфимова. Также среди его воспитанников Вера Каретникова, Слава Нагорный и группа "Ванильное небо", которая в 2005 году заняла все верхние строчки хит-парада Первого национального телеканала "На перекрестках Европы".

Названы победители телевизионного музыкального форума "На перекрестках Европы". Лучших исполнителей-участников фестиваля чествовали вечером 19 декабря во Дворце Республики, 2004 год. На снимке: Олег Елисеенков – "Лучший композитор года".

Сложно найти в Беларуси исполнителя, в чьем творческом успехе не поучаствовал Олег Елисеенков. Он написал музыку к песням Андрея Хлестова "Спасибо тебе", "Ты такая", "Невеста"; Ирины Дорофеевой "Ветразь кахання"; Алеси "Не потеряй", "Птицы", "Усмешка"; большинству песен из репертуара Александра Солодухи.

Белорусский проект "Где калина цвела" презентовали на "Славянском базаре в Витебске", 2013 год. На снимке: Олег Елисеенков и Анатолий Ярмоленко.

Олег Елисеенков также пишет музыку для кинофильмов и театральных постановок. Спектакль Виктора Гостюхина "Механический человек" оканчивается его песней.

Олег Николаевич Елисеенков - заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, член общественного объединения "Белорусский союз композиторов", обладатель специального диплома Постоянного комитета Союзного государства за творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2015-2016 годы. В 2009 году указом Президента Республики Беларусь был награжден медалью Франциска Скорины.-0-

Четырем участникам творческих программ ХIХ Международного фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" вручены специальные дипломы и призы Постоянного комитета Союзного государства "За творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России", 2010 год. На снимке: госсекретарь Союзного государства Павел Бородин вручает специальный диплом Постоянного комитета Союзного государства белорусскому композитору Олегу Елисеенкову.

Торжественное открытие XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", 2016 год. На снимке: премии Союзного государства удостоен авторский коллектив в составе народного артиста Беларуси и художественного руководителя ансамбля "Сябры" Анатолия Ярмоленко; композитора, заслуженного деятеля искусств Беларуси Олега Елисеенкова; поэта, обладателя литературной премии "Золотой купидон" Ивана Юркина. Александр Лукашенко и Олег Елисеенков.

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