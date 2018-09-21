Белорусский композитор и продюсер Олег Елисеенков отмечает 60-летие

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
21 сентября 2018, Пт
+25°C
Ясно EUR 2.4436
USD 2.0884
RUB 3.1453
Главное
Александр Лукашенко в аэропорту Белорусско-российские переговоры пройдут сегодня в Сочи
Президент
Беларусь готова стать региональным центром продвижения инициатив Китая - Кочанова
Политика
Беларусь представила в МАГАТЭ подходы по обеспечению общественной приемлемости при строительстве АЭС
Общество
"Нам долго не везло!" Фельдшер скорой помощи выиграла квартиру в Минске от "Евроопт"
Общество
Беларусь служит хорошим примером для других стран в работе по достижению ЦУР - замгенсека ООН
Политика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Райан Рейнольдс поделился видео со съемок нового фильма Майкла Бэя
10:02 Калейдоскоп
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала самой молодой чемпионкой мира
10:00 Спорт
Сергей Шнуров выпустил клип без мата
09:47 Калейдоскоп
Хоккеисты "Юности" одержали пятую победу подряд в экстралиге
09:34 Спорт
Стартуют мировые продажи новых моделей iPhone
09:30 Технологии
Трактор и мотоблок столкнулись в Столинском районе: двое пострадавших
09:25 Происшествия
В Минске сегодня может быть побит температурный рекорд 1975 года
09:10 Регионы
Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера отмечается 21 сентября
09:08 Общество
В Могилевской области пройдет акция по профилактике инфаркта миокарда
09:04 Регионы
Волонтеров и слушателей приглашают 25-26 сентября в университет третьего возраста в Минске
08:53 Регионы
Медики научат школьников Витебска оказывать первую помощь
08:40 Регионы
В США пятеро человек пострадали во время стрельбы на поминках
08:11 В мире
Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
08:06 В мире
Воины-пехотинцы надежно стоят на страже мира и безопасности Беларуси - Равков
08:01 Общество
В Россонском районе при пожаре в частном доме погибли две женщины
07:54 Происшествия
В Нидерландах поезд наехал на электрокар: погибли четверо детей
07:48 В мире
Суперкубок по волейболу среди мужских команд будет разыгран в Гомеле
07:31 Спорт
Белорусско-российские переговоры пройдут сегодня в Сочи
07:25 Президент
Православные верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
07:16 Общество
Белорусский композитор и продюсер Олег Елисеенков отмечает 60-летие
07:14 Культура
Все новости
Темы
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Официальный визит Лукашенко в Россию Официальный визит Лукашенко в Россию
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Отопительный сезон Отопительный сезон
Наплыв мигрантов в Европу Наплыв мигрантов в Европу
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Белорусский композитор и продюсер Олег Елисеенков отмечает 60-летие

Культура 21.09.2018 | 07:14
Олег Елисеенков. Фото из архива
Олег Елисеенков. Фото из архива

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Композитор, автор десятков хитов, продюсер, зажигающий звезды на белорусской эстраде, Олег Елисеенков празднует сегодня 60-летие.

Олег Николаевич Елисеенков родился 21 сентября 1958 года в городе Спас-Деменск (Калужская область России) в семье учительницы и музыканта. Вырос мальчик в белорусском городе Молодечно, куда родители переехали вскоре после рождения сына. Его отец был одним из первых преподавателей Молодечненского музыкального училища (с 2011 года - Молодечненский государственный музыкальный колледж имени М.К.Огинского). Николай Елисеенков был учителем Юрия Антонова.

В 1973 году Олег Николаевич окончил Молодечненское музыкальное училище по специальности "теория музыки". Спустя четыре года он покинул Молодечно и начал непростой, но яркий путь композитора и продюсера.

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно-2005" представил авторский концерт композитора Олега Елисеенкова. "Молодечно - мой дом" - так назвали музыкальный вечер, который прошел 11 июня на Центральной площади города, 2005 год. На снимке: Олег Елисеенков.
Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно-2005" представил авторский концерт композитора Олега Елисеенкова. "Молодечно - мой дом" - так назвали музыкальный вечер, который прошел 11 июня на Центральной площади города, 2005 год. На снимке: Олег Елисеенков.

Олег Елисеенков пошел по стопам отца. Он является доцентом кафедры искусства эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств, руководит студией "Гран-при" Государственного концертного оркестра. Олег Елисеенков сыграл большую роль в становлении молодых исполнителей Татьяны Путырской, Валерия Дидюли, Дмитрия Колдуна, Петра Елфимова. Также среди его воспитанников Вера Каретникова, Слава Нагорный и группа "Ванильное небо", которая в 2005 году заняла все верхние строчки хит-парада Первого национального телеканала "На перекрестках Европы".

Названы победители телевизионного музыкального форума "На перекрестках Европы". Лучших исполнителей-участников фестиваля чествовали вечером 19 декабря во Дворце Республики, 2004 год. На снимке: Олег Елисеенков – "Лучший композитор года".
Названы победители телевизионного музыкального форума "На перекрестках Европы". Лучших исполнителей-участников фестиваля чествовали вечером 19 декабря во Дворце Республики, 2004 год. На снимке: Олег Елисеенков – "Лучший композитор года".

Сложно найти в Беларуси исполнителя, в чьем творческом успехе не поучаствовал Олег Елисеенков. Он написал музыку к песням Андрея Хлестова "Спасибо тебе", "Ты такая", "Невеста"; Ирины Дорофеевой "Ветразь кахання"; Алеси "Не потеряй", "Птицы", "Усмешка"; большинству песен из репертуара Александра Солодухи.

Белорусский проект "Где калина цвела" презентовали на "Славянском базаре в Витебске", 2013 год. На снимке: Олег Елисеенков и Анатолий Ярмоленко.
Белорусский проект "Где калина цвела" презентовали на "Славянском базаре в Витебске", 2013 год. На снимке: Олег Елисеенков и Анатолий Ярмоленко.

Олег Елисеенков также пишет музыку для кинофильмов и театральных постановок. Спектакль Виктора Гостюхина "Механический человек" оканчивается его песней.

Олег Николаевич Елисеенков - заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, член общественного объединения "Белорусский союз композиторов", обладатель специального диплома Постоянного комитета Союзного государства за творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2015-2016 годы. В 2009 году указом Президента Республики Беларусь был награжден медалью Франциска Скорины.-0-

Четырем участникам творческих программ ХIХ Международного фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" вручены специальные дипломы и призы Постоянного комитета Союзного государства "За творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России", 2010 год. На снимке: госсекретарь Союзного государства Павел Бородин вручает специальный диплом Постоянного комитета Союзного государства белорусскому композитору Олегу Елисеенкову.
Четырем участникам творческих программ ХIХ Международного фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" вручены специальные дипломы и призы Постоянного комитета Союзного государства "За творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России", 2010 год. На снимке: госсекретарь Союзного государства Павел Бородин вручает специальный диплом Постоянного комитета Союзного государства белорусскому композитору Олегу Елисеенкову.

Торжественное открытие XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", 2016 год. На снимке: премии Союзного государства удостоен авторский коллектив в составе народного артиста Беларуси и художественного руководителя ансамбля "Сябры" Анатолия Ярмоленко; композитора, заслуженного деятеля искусств Беларуси Олега Елисеенкова; поэта, обладателя литературной премии "Золотой купидон" Ивана Юркина. Александр Лукашенко и Олег Елисеенков.
Торжественное открытие XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", 2016 год. На снимке: премии Союзного государства удостоен авторский коллектив в составе народного артиста Беларуси и художественного руководителя ансамбля "Сябры" Анатолия Ярмоленко; композитора, заслуженного деятеля искусств Беларуси Олега Елисеенкова; поэта, обладателя литературной премии "Золотой купидон" Ивана Юркина. Александр Лукашенко и Олег Елисеенков.

Фото из архива

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, музыка
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4436 BYN 2.445 BYN 2.455 BYN
USD
2.0884 BYN 2.078 BYN 2.087 BYN
RUB
3.1453 BYN 3.13 BYN 3.148 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи
Все видео

Фотоновости

Юбилейный сезон фестиваля "Тэатральны куфар, БДУ-2018" открылся в Минске
Все фото

Инфографика

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России Беларусь сохраняет лидирующие позиции среди торговых партнеров России в СНГ. В свою очередь Россия традиционно остается основным торговым партнером Беларуси.
Вся инфографика
Президент
Чжао Лэцзи и Александр Лукашенко Лукашенко: для Беларуси важно дальнейшее углубление взаимодействия с Китаем
Белорусско-российские переговоры пройдут сегодня в Сочи
Лукашенко: Беларусь остается надежным другом Армении
Политика
Наталья Кочанова Беларусь готова стать региональным центром продвижения инициатив Китая - Кочанова
Беларусь служит хорошим примером для других стран в работе по достижению ЦУР - замгенсека ООН
Беларусь и Саудовская Аравия готовятся провести заседание комитета по сотрудничеству
Экономика
Чжао Лэцзи Чжао Лэцзи высоко оценил личный вклад Лукашенко в развитие белорусско-китайского сотрудничества
Белорусским банкам рекомендовали развивать инвестбанкинг
Масштабная презентация ПВТ прошла в Сеуле
Происшествия
Фото из архива В Россонском районе при пожаре в частном доме погибли две женщины
Трактор и мотоблок столкнулись в Столинском районе: двое пострадавших
Две жительницы Столинского района нарушили границу, собирая клюкву
Общество
Во время встречи Беларусь и Китай в 2019 году совместно проведут Год образования
Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера отмечается 21 сентября
Воины-пехотинцы надежно стоят на страже мира и безопасности Беларуси - Равков
Регионы
Фото из архива Афиша выходного дня: праздники Азербайджана и Индии, День без автомобиля и театральные фестивали
В Минске сегодня может быть побит температурный рекорд 1975 года
В Могилевской области пройдет акция по профилактике инфаркта миокарда
Спорт
Во время матча. Фото ФК "Види" Футболисты БАТЭ победили "Види" в первом матче группового этапа Лиги Европы
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала самой молодой чемпионкой мира
Хоккеисты "Юности" одержали пятую победу подряд в экстралиге
Технологии
Фото CNet Стартуют мировые продажи новых моделей iPhone
Российский центр подготовки космонавтов получил технику для тренировки участников межпланетных перелетов
Amazon представила приборы с голосовым помощником
В мире
На месте происшествия. Фото Reuters В Нидерландах поезд наехал на электрокар: погибли четверо детей
В США пятеро человек пострадали во время стрельбы на поминках
Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
Калейдоскоп
Фото Darksite Райан Рейнольдс поделился видео со съемок нового фильма Майкла Бэя
Сергей Шнуров выпустил клип без мата
Disney выпустил трейлер нового фильма о Мэри Поппинс
Все круглые столы
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович 12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Газета 7 дней
ОРША: новое время древнего города
Время первых
Первым был Комарин
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия