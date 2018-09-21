Белорусский композитор и продюсер Олег Елисеенков отмечает 60-летие

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Композитор, автор десятков хитов, продюсер, зажигающий звезды на белорусской эстраде, Олег Елисеенков празднует сегодня 60-летие.
Олег Николаевич Елисеенков родился 21 сентября 1958 года в городе Спас-Деменск (Калужская область России) в семье учительницы и музыканта. Вырос мальчик в белорусском городе Молодечно, куда родители переехали вскоре после рождения сына. Его отец был одним из первых преподавателей Молодечненского музыкального училища (с 2011 года - Молодечненский государственный музыкальный колледж имени М.К.Огинского). Николай Елисеенков был учителем Юрия Антонова.
В 1973 году Олег Николаевич окончил Молодечненское музыкальное училище по специальности "теория музыки". Спустя четыре года он покинул Молодечно и начал непростой, но яркий путь композитора и продюсера.
Олег Елисеенков пошел по стопам отца. Он является доцентом кафедры искусства эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств, руководит студией "Гран-при" Государственного концертного оркестра. Олег Елисеенков сыграл большую роль в становлении молодых исполнителей Татьяны Путырской, Валерия Дидюли, Дмитрия Колдуна, Петра Елфимова. Также среди его воспитанников Вера Каретникова, Слава Нагорный и группа "Ванильное небо", которая в 2005 году заняла все верхние строчки хит-парада Первого национального телеканала "На перекрестках Европы".
Сложно найти в Беларуси исполнителя, в чьем творческом успехе не поучаствовал Олег Елисеенков. Он написал музыку к песням Андрея Хлестова "Спасибо тебе", "Ты такая", "Невеста"; Ирины Дорофеевой "Ветразь кахання"; Алеси "Не потеряй", "Птицы", "Усмешка"; большинству песен из репертуара Александра Солодухи.
Олег Елисеенков также пишет музыку для кинофильмов и театральных постановок. Спектакль Виктора Гостюхина "Механический человек" оканчивается его песней.
Олег Николаевич Елисеенков - заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, член общественного объединения "Белорусский союз композиторов", обладатель специального диплома Постоянного комитета Союзного государства за творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2015-2016 годы. В 2009 году указом Президента Республики Беларусь был награжден медалью Франциска Скорины.-0-
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