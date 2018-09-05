Белорусский культурный центр откроется в Национальной библиотеке Казахстана

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский культурный центр откроется в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан в дни Международного конгресса чтения, который пройдет там 11-12 сентября. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.

По ее словам, инициатором создания центра стал Союз писателей Беларуси. В дар Национальной библиотеке Казахстана будет передана библиотечка Союза писателей Беларуси из произведений классиков белорусской литературы и современных писателей с их автографами и пожеланиями.

"В одном из главных залов библиотеки - "Искусство" - состоится открытие фотовыставки Владислава Цыдика "Вижу Беларусь такой", которая свидетельствует об уникальности нашей страны, привлекает ее достопримечательностями, зачаровывает природой и высокой духовностью", - отметила Елена Стельмах.

Белорусский бард Геннадий Парыкин исполнит авторские песни о Беларуси и Казахстане, с которым связана значительная часть его жизни.

На презентацию центра приглашены представители посольства Беларуси в Казахстане, Белорусского культурного центра "Радзіма", участники международного конгресса чтения "Культура чтения в современном мире". В числе гостей лауреат Нобелевской премии в области литературы Кадзуо Исигуро, известные современные писатели Халед Хоссейни, Януш Вишневский, Эльчин Сафарли, Гюзель Яхина, Виктор Пелевин, писатели и поэты Казахстана. Кроме того, в работе конгресса примут участие представители Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений, Библиотечной ассамблеи Евразии, Российской библиотечной ассоциации, Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий и других международных культурных организаций.-0-