Белорусский музыкальный театр объявил конкурс на новое название спектакля о Янке Купале

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный академический музыкальный театр объявил конкурс на новое название спектакля о Янке Купале, сообщили БЕЛТА в театре.

Зрителям предлагается высказать свое мнение и предложить версию названия премьерного спектакля о Янке Купале. Нынешнее название "Жизнь и смерть Янки Купалы" вызвало большие споры среди зрителей.

Для участия в конкурсе необходимо после просмотра спектакля написать на билете свою версию названия, имя, фамилию и номер телефона. Билет нужно оставить у администраторов театра или прислать письмо на адрес электронной почты belmustheatre@gmail.com (обязательно прикрепив к письму фотографию билета, подтверждающего факт просмотра спектакля, а также ФИО и номер телефона). Конкурс продлится до 20 декабря.

Художественный совет театра выберет 10 вариантов, после будет организовано зрительское голосование на сайте и страничках театра в социальных сетях.

Победитель конкурса сможет бесплатно посетить пять спектаклей музыкального театра на выбор до конца 49-го театрального сезона.-0-