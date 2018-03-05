Белорусский музыкальный театр приглашает в апреле на премьеру оперетты "Веселая вдова"

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера оперетты Франца Легара "Веселая вдова" состоится 21 и 22 апреля на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра, сообщили БЕЛТА в театре.

Творческий коллектив музыкального театра решил вновь обратиться к одной из лучших оперетт Франца Легара. Зрителям предложат новую сценическую версию произведения. Последний раз в театре оперетта ставилась в 1995 году режиссером Михаилом Дотлибовым и была приурочена к 125-летию со дня рождения композитора и к 90-летию со дня премьеры спектакля в венском театре "Ан дер Винн".

Франц Легар отказался от условно исторического представления с его красочными декорациями и костюмами, театральностью положений. Он приблизил оперетту к жизни, духовному миру своих современников, вызывая у слушателей ощущение сопричастности к происходящим на сцене событиям. Лирико-интимные сюжеты, тяготеющие к музыкальной мелодраме, насыщенная действием, требующая высокого актерского мастерства драматургия в сочетании с ярким мелодизмом и современными ритмами всегда привлекали публику в опереттах венгерского композитора.

Как рассказал режиссер и хореограф-постановщик, заслуженный деятель искусств России Николай Андросов, режиссерское решение постановки подчеркнуто традиционное. "В спектакле будет господствовать романтический дух, лирическая стихия человеческих чувств и переживаний в сочетании с яркостью и остротой буффонного рисунка", - отметил он. Музыка "Веселой вдовы" необыкновенно красива, мелодически щедра, ее образно-интонационная сфера благородна, тонка, глубоко лирична и напевна. В музыкальную ткань оперетты включены и иные разнохарактерные музыкальные пласты: музыка салонная и кабаре соседствуют здесь с народно-черногорскими мотивами.

Объемная партитура спектакля, сложные вокальные партии главных героев, конфликтные симфонизированные финалы обусловливают серьезную совместную работу режиссера Николая Андросова и дирижера-постановщика Юрия Галяса. Художественным решением занимается заслуженный деятель искусств России Григорий Белов. Традиционная для оперетты красочность декораций и костюмов будет сочетаться с применением проекции. Кроме того, художник закроет оркестровую яму, на месте которой будет располагаться водоем, а оркестр разместит на сцене.

Роли главных героев исполнят заслуженная артистка Беларуси Маргарита Александрович и Наталья Дементьева (Ганна Главари), Артем Хомиченок и Андрей Логвинов (Данило Данилович). Также в спектакле будут задействованы заслуженный артист Беларуси Василий Сердюков, Леся Лют, Лидия Кузьмицкая, Дмитрий Шабетя и др.-0-