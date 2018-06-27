Белорусский победитель проекта "Голос" Сергей Волчков даст концерт в Минске

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске выступит с сольным концертом Сергей Волчков - единственный белорус, который стал победителем российского проекта "Голос" на российском "Первом канале".

Концерт состоится 15 октября в КЗ "Минск" в рамках юбилейного тура артиста. В 2018 году Сергей Волчков отмечает не только свое 30-летие, но и 5-летие творческой деятельности на большой сцене. Поэтому белорусского зрителя ждет специальная программа, которая будет включать все лучшие номера в исполнении певца и новые композиции.

"Я много лет занимаюсь музыкой профессионально, поэтому для меня как артиста очень важно дать каждому зрителю, пришедшему на концерт, не только качественное исполнение, но и частичку себя", - говорит Волчков.

Сергей Волчков родился и вырос в небольшом белорусском городе Быхове в обычной семье: папа работал водителем, мама - контролером-кассиром в банке. Чтобы сын меньше хулиганил, его отдали заниматься музыкой: сначала на фортепиано, затем в хор. Позднее Волчков поступил в Могилевский высший музыкальный колледж, а после этого в ГИТИС, где экзамен принимала Тамара Синявская, вдова Муслима Магомаева. Сергей опоздал и шансов поступить было мало, но ее впечатлил великолепный баритон Волчкова, напомнивший ей мужа. Жизнь в Москве не была простой - певец зарабатывал на жизнь и Дедом Морозом на корпоративах, и клоуном на детских праздниках.

В 2013 году он решил попробовать свои силы в шоу "Голос", где попал в команду Александра Градского. "Проба" оказалась победной и с тех пор Сергея Волчкова хорошо знают и любят во всех странах СНГ. Весной 2018 певец собрал аншлаг в Государственном Кремлевском Дворце. -0-