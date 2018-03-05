Белорусский театр музкомедии проводит весенние гастроли по городам России

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр музкомедии гастролирует по городам России, сообщили БЕЛТА в Белорусском государственном академическом музыкальном театре.

Гастрольная жизнь для коллектива театра началась еще в первый день весны в Калининграде. Обменные гастроли прошли на сцене Калининградского областного музыкального театра во второй раз. Среди представлений театра - "Свадьба в Малиновке" Бориса Александрова (известная музыкальная комедия со счастливой развязкой и занимательным сюжетом). А маленькие зрители встретились с героями шоу-концерта "Бал у Золушки" и мюзикла Гладкова "Приключения бременских музыкантов".

Труппа классического балета и симфонический оркестр выступят на втором фестивале балета "Эстетика танца" в Ярославле, где 10 и 11 марта покажут балеты "Спящая красавица" Петра Чайковского и "Клеопатра" Гельсят Шайдуловой. "Клеопатру" - спектакль о жизни египетской царицы, ее неудержимом стремлении к власти и любви увидят также жители Иваново. Спектакль на сцене Ивановского музыкального театра будет показан 12 марта.

С 13 по 18 марта состоятся обменные гастроли с Тульским академическим театром драмы. В гастрольной афише только хиты - балеты "Клеопатра" Гельсят Шайдуловой и "Вишневый сад" с музыкой Георгия Свиридова, Олега Ходоско и Петра Чайковского, мюзикл Алана Симона "Тристан и Изольда", оперетта Иоганна Штрауса "Летучая мышь", гала-концерт и мюзикл Максима Дунаевского "Летучий корабль".

Кроме того, театр выступит в Рязани: 23-25 марта пройдут обменные гастроли с Рязанским областным музыкальным театром. В числе постановок - гусарский водевиль Владимира Баскина "Подлинная история поручика Ржевского", мюзикл Владимира Кондрусевича "Стакан воды", оперетта Франца Легара "Тайный брак", гала-концерт, мюзикл Гельсят Шайдуловой "Приключения Кая и Герды" и мультконцерт.-0-