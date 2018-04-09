Белорусский ТЮЗ готовит премьеру спектакля "Рамэа і Джульета"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный академический театр юного зрителя 25-27 апреля представит премьеру "Рамэа і Джульеты", сообщили корреспонденту БЕЛТА в ТЮЗе.

Спектакль поставлен Владимиром Савицким по одноименной пьесе Уильяма Шекспира.

Главные роли исполняют молодые артисты Николай Воробей и Виктория Кадрова. Роль Монтекки играет заслуженный артист Беларуси Леонид Улащенко, Каппулетти - Николай Леончик.

Старики двух уважаемых семейств знают: их обоюдная ненависть вынуждает молодых жить во вражде. Времени на жизнь остается все меньше. Времени на любовь не остается совсем. А любовь приходит. Подростки, которых обрекли на противостояние и научили биться до смерти, теперь учатся любить и ужасаются семейной традиции. Разумный взрослый, друг и духовный наставник, видит в этой любви знак свыше - заклятые враги вынуждены будут примириться и обретут будущее. Но хватит ли будущего на всех, кто ненавидит здесь и сейчас? И какой ценой оно будет оплачено?

Художник-постановщик спектакля Лариса Рулева, перевод с английского языка Екатерины Матиевской, балетмейстер Дина Юрченко.-0-