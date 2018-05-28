Белорусское искусство было представлено на "Троицких звонах" в Таллине

28 мая, Таллин /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусское искусство было представлено на V Международном фестивале православной музыки и народного творчества "Троицкие звоны" в Таллине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль проходил в Центре русской культуры в Таллине. Из Беларуси приехали заслуженный любительский коллектив "Крупицкие музыки" и семейный колокольный ансамбль "Бярозкі".

Представитель белорусской дипмиссии организаторам мероприятия и участникам из Беларуси вручил благодарственные письма Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Эстонии Анатолия Степуся.

Обмен в сфере культуры становится хорошим дополнением к всестороннему белорусско-эстонскому сотрудничеству, в котором в последние годы отмечается хорошая динамика.-0-