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Белорусское радио в новом сезоне расширит тематику программ

Культура 25.09.2018 | 14:06
Фото из архива
Фото из архива

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское радио в новом сезоне расширит тематику программ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокмпании.

"Первый национальный канал Белорусского радио с 1 октября расширит тематику программ, появится эфирная линейка спецроектов, станет больше авторских радиоблогов и веб-версий популярных радиопередач", - сказали там.

Среди премьер - проект "Малая Радзіма" - публицистическая программа о развитии регионов страны, жителях и уроженцах белорусских городов и деревень.

В сезоне 2018/2019 Первый национальный запустит литературный проект-конкурс "Бацькаўшчына светлая мая", посвященный Году малой родины. Победители будут определены в номинациях "Поэзия" и "Эссе".

В ходе музыкальной патриотической акции "Песні малой радзімы" главный радиоканал планирует записать произведения национального фольклора и оригинальный репертуар региональных коллективов для использования в эфире и сохранения лучших образцов в фондах Белорусского радио.

Традиционный ежегодный конкурс "Маладыя таленты Беларусі" пополнится новой номинацией – "Прысвячэнне Малой радзіме". Организаторы уверены, что VIII Республиканский творческий радиоконкурс найдет новые имена, как в свое время открыл Алену Ланскую, Юрия Демидовича, Кирилла Ермакова, Лидию Заблоцкую, Надежду Мисякову, Хелену Мерааи и многих других.

Подготовке страны ко II Европейским играм посвящена новая информационно-познавательная программа "Гульнявы момант", во время которой в радиоэфире будут проходить встречи с организаторами, участниками соревнований и болельщиками.

Целая серия новых проектов канала приурочена к значимым юбилейным датам. Так, историко-публицистическая программа "Гісторыя рэспублікі" будет посвящена 100-летию БССР, документально-публицистический проект "Вызваленне і Перамога" - 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Великой Победы.

Среди театральных премьер сезона - радиоспектакль "Забітае юнацтва" по мотивам повести Владимира Короткевича "Лісце каштанаў".

Еще одной премьерой станет интерактивный проект "Радыёчат", в основе которого будут сообщения и комментарии подписчиков в группах канала в социальных сетях Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники и мессенджере Viber.

Новый сезон для радио "Сталіцы" будет ознаменован не только 20-летним юбилеем, но и появлением новых креативных проектов. Еженедельная информационно-познавательная программа "Код дзейнасці" расскажет слушателям о том, как открыть свое дело. Творчеству известных белорусов будет посвящен проект "Бліжэй да зорак". В новом проекте о рок-н-ролле "Нержавейка" слушатели встретятся с проверенной временем и актуальной для представителей разных поколений музыкой.

Международное радио "Беларусь" существенно расширит свое присутствие в интернете, запустит новые авторские проекты. Новый проект "Ракурс" будет посвящен наиболее важным событиям в общественно-политической жизни страны, основным направлениям сотрудничества Беларуси с ключевыми зарубежными партнерами. "Эканамічная панарама" представит основные направления внешнеэкономической деятельности Беларуси. Программа "Беларусь гасцiнная" осветит все важные международные мероприятия и форумы, проводимые на территории Беларуси. Особый акцент будет сделан на II Европейских играх. Проект также будет информировать о возможностях безвизового посещения Беларуси, представлять мнения о стране зарубежных гостей.

Основным интерактивным еженедельным проектом на канале "Культура" Белорусского радио станет программа "Культурны працэс". К обсуждению актуальных вопросов национальной культуры будут приглашены искусствоведы, руководители театрально-зрелищных учреждений, представители учебных заведений культуры и искусства, творческие работники. Обсуждение вопросов будет не только в студии, но и при активном участии аудитории посредством интернет-сети. Новый познавательный проект "Культурныя скрыжаванні" будет посвящен истории музыкального искусства Беларуси и Европы, национальной литературе, самобытной народной культуре белорусов. Году Малой родины будет посвящена новая краеведческая программа "Сцежкамі ў вялікі свет…", участниками которой станут творческие личности, выходцы из разных уголков Беларуси.-0-

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