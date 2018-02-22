22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую Масленицу отпраздновали на Сардинии, сообщил БЕЛТА почетный консул Беларуси в г. Кальяри (Сардиния) Джузеппе Карбони.

По его словам, мероприятие, организованное представителями постсоветской диаспоры, проживающими на территории Автономного региона Сардиния благодаря инициативе Почетного консульства Беларуси, вызвало большой интерес у местных жителей.

В праздновании Масленицы в столице региона городе Кальяри приняли участие белорусские артисты: аккордеонист Владимир Гинько и цимбалистка Мария Кучинская. Белорусских музыкантов очень тепло принимали. Масленица запомнилась своим шествием по улицам района Марина в Кальяри в сопровождении музыки, песен, танцев, забав, хороводов, игр с вручением призов и подарков. И конечно, не обошлось без основных символов этого праздника - блинов и чучела. Более 400 блинов были розданы бесплатно пришедшим. А испекли их волонтеры белорусской диаспоры. Они же шили костюмы, готовили декорации, принимали участие в организации первых открытых гуляний в честь Масленицы на Сардинии. Главными героями праздника стали дети, которые были активными в конкурсах, танцах, хороводах и других забавах, организованных по случаю праздника. Маленьким участникам шествия были вручены сувениры и памятные призы.

Организация такого праздника стала хорошей традицией: в 2017 году, который был объявлен Годом белорусской культуры на Сардинии, более 180 белорусских артистов выступили на праздниках в Автономном регионе. Начало 2018 года также отмечено мероприятиями, посвященными белорусской культуре: в январе с большим успехом прошли два концерта артистов квартета Music kvatro из города Бобруйска. Жители Сардинии всегда с интересом участвуют в мероприятиях, организованных Почетным консульством Беларуси на Сардинии.-0-

Фото консульского округа Автономный регион Сардиния - Италия