Белтелерадиокомпания начала работу над совместным проектом с Rammstein

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания начала работу над совместным проектом с музыкантами Rammstein. Симфонический оркестр и Академический хор медиахолдинга подписали договор о сотрудничестве с немецкой рок-группой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Участники Rammstein 14-15 сентября посетили Минск с целью поработать над созданием нового проекта, вся информация о котором пока держится в секрете.

Познакомиться с участниками рок-команды и вместе поработать в Большой студии Дома радио белорусским артистам удалось благодаря немецкому импресарио и дирижеру Вильгельму Кайтелю, с которым Белтелерадиокомпания давно плодотворно сотрудничает. Он не впервые выступает посредником в организации подобных проектов. На его счету - тур Disney in Concert с оркестром медиахолдинга, который исполнил композиции из фильмов. Вместе с Академическим хором Белтелерадиокомпании в марте этого года Вильгельм Кайтель вернулся с гастролей Zimmer Tour по Швейцарии, Австрии и Германии. И вот теперь - новый совместный проект с группой Rammstein.-0-