Белтелерадиокомпания не получала уведомления от Софьи Лапиной о снятии с отбора "Евровидения"

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания не получала уведомления от финалистки Софьи Лапиной об отказе участвовать в финале национального отбора "Евровидения-2018", сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы медиахолдинга Светлана Смолонская-Красковская.

Как отметила представитель Белтелерадиокомпания, артистам или их представителям сегодня во время жеребьевки были розданы договоры об участии в финале отбора, которые артистам предстоит подписать. Неподписание или невозвращение в установленные сроки документов будет расценено организатором как отказ от участия в гала-концерте.

Информацию о решении артистки со ссылкой на продюсера российской исполнительницы Сергея Кима распространили СМИ после жеребьевки финала национального отбора, которая состоялась сегодня в Белтелерадиокомпании.

Вместе с тем артистка планирует выступить с сольным концертом в Минске в ближайшее время, пригласив также некоторых участников отбора.

Финал национального отбора на "Евровидение-2018" состоится 16 февраля.-0-