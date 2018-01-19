Белтелерадиокомпания получила официальный отказ Лапиной от участия в финале нацотбора "Евровидения"

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания получила официальный отказ Софьи Лапиной от участия в финале национального отбора на международный конкурс песни "Евровидение-2018", сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы медиахолдинга Светлана Смолонская-Красковская.

"В адрес Белтелерадиокомпании утром 19 января поступило официальное заявление Софьи Лапиной, в котором она отказывается от участия в финале национального отбора на конкурс "Евровидение-2018". Участие в проекте для каждого артиста добровольное, решение участвовать в нем или нет, каждый артист вправе принять самостоятельно", - сказала представитель Белтелерадиокомпании.

Для Белтелерадиокомпании как организатора нацотбора основанием для участия в финале конкурса является подписанный артистом в установленные сроки договор. Срок подписания договоров исполнителями, которые стали финалистами национального отбора, истекает сегодня.

Профессионального жюри допустило к участию в финале 11 исполнителей по итогам прослушивания, которое состоялось 11 января в Белтелерадиокомпании. На финишную прямую популярного проекта вышли: Alen Hit (с песней "I Don't Сare"), Adagio ("Ты і я"), Lexy ("Ain't You"), Софья Лапина ("Gravity"), Napoli ("Chasing Rushes"), Alekseev ("Forever"), Анастасия Малашкевич ("World on Fire"), Гюнешь ("I Won't Cry"), Кирилл Гуд ("Deja Vu"), Радиоволна ("Subway Lines"), Shuma ("Хмаркі").

Финальное шоу национального отбора на "Евровидение-2018" откроет Adagio Музыканты тянули жребий, в каком порядке предстоит выйти на сцену финала национального отборочного тура, который состоится в телеэфире 16 февраля.

Финал национального отбора на "Евровидение-2018" состоится в телеэфире 16 февраля. Участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования профессионального жюри и зрительского голосования, будет объявлен победителем проекта и станет официальным представителем Беларуси на международном конкурсе песни. "Евровидение-2018" пройдет в мае в Лиссабоне (Португалия).-0-