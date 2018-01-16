16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания проверяет песни финалистов нацотбора "Евровидения-2018", сообщила журналистам руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель пресс-службы пояснила, что организатор нацотбора заинтересован в том, чтобы ситуация находилась в правовом поле. По ее словам, Белтелерадиокомпания продолжает проверку по факту того, что песня одного из финалистов - украинского поп-исполнителя Alekseev звучала до разрешенной даты (1 сентября 2017 года).

"Нужно четко понимать, что есть экспертное мнение и есть экспертиза, что не одно и то же. Тем более что такая же ситуация с еще одним участником отбора Shuma, в песне которой народные слова. Сейчас организаторы не имеют возможности связаться с участниками, уведомить артистов об этом", - сказала представитель Белтелерадиокомпании.

Светлана Смолонская-Красковская добавила, что проверка ведется в отношении всех артистов. "Если будут существовать нарушения в отношении того или иного артиста, то будут приниматься меры, потому что нарушение правил национального отбора и, соответственно, правил международного конкурса "Евровидение" влечет за собой ответственность для Белетелерадиокомпании", - сказала она.

При этом представитель медиахолдинга отметила, что официальное обращение о несогласии части артистов с участием в финале украинского певца Alekseev в адрес Белтелерадиокомпании ни в электронном, ни в письменном виде не поступало.-0-