Бережное отношение к культурному наследию укрепляет суверенитет страны - Бондарь

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бережное отношение к культурному наследию укрепляет суверенитет страны. Об этом сегодня заявил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь во время торжественного открытия праздника "Дзень вышыванкi", передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Бондарь отметил, что молодежная акция "Дзень вышыванкi" набирает популярность. "Уважительное отношение к культурным традициям - отличительная черта менталитета белорусских людей. Мы бережно сохраняем то культурное наследие, которое оставили предки: наши народные песни, танцы, обряды, прекрасные произведения прикладного искусства - все это приобщает нас к нашей истории, позволяет осознать национальную идентичность и укрепляет государственный суверенитет", - сказал он.

Первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк в свою очередь подчеркнул, что орнамент, изображенный на белорусском флаге, - это связующая нить всех поколений. Он добавил, что нынешней молодежи интересно надевать одежду с элементами вышиванки. "Участие в таких мероприятиях действительно нас всех объединяет и обращает к корням, национальным традициям, духовной культуре Беларуси. Потому что основы идеологии государства - это сохранение традиций. Самое главное - это ценить их и быть вместе", - заявил он.

В проведение праздника свои коррективы внес дождь, который начался аккурат во время открытия. "Дождь это тоже неплохо. Правда, многие работы, связанные с бумагой, детские площадки пришлось свернуть", - пояснил Дмитрий Воронюк. К разгару праздника организаторы ожидают увеличения числа гостей.

Праздничные мероприятия "Дня вышыванкi" развернулись на площадке у столичного Дворца спорта. Первым начал работу и встретил гостей ароматом блюд национальной кухни "Беларускі кірмаш". Ярмарка объединила десятки площадок: фуд-корт "Беларуская карчма", фотомастерскую "Натхненне", литературную гостиную "Смак роднай мовы", выставку агроусадеб "Запрашаем да нас", салон белорусского орнамента "Родныя ўзоры", интерактивную площадку "Народныя гульні", мастер-классы "Горад майстроў".

Гости праздника могли пообщаться с белорусскими писателями и поэтами, получить в подарок снимок в вышиванке или с ростовыми куклами, сделать фото на фоне тантамаресок, нанести в салоне "Родныя ўзоры" модные рисунки боди-арт, аквагрим, а также вдоволь наиграться в народные игры "Бабка Ганна", "Гуляць дык гуляць". Для самых маленьких участников праздника кукольный театр "Батлейка" отдела ремесел и традиционной культуры Лидского районного центра культуры и народного творчества подготовил представление по мотивам белорусских сказок.

Мастера народных промыслов и в дождь были популярны. Кузнецы из Витебска провели мастер-класс по классической ручной ковке, продемонстрировали технологию изготовления каминных приборов, гвоздей, подков и других изделий с использованием старинных приемов. Для интересующихся гончарным делом, резьбой по дереву, ткачеством, изготовлением фигурок из соломки, техникой лепки игрушек из глины также были организованны демонстрации и мастер-классы. Больше всего почитателей собрали кричевские умельцы. Они учили изготовлению и игре на "прыдняпроўскіх свістульках", способных воспроизводить голоса зверей и птиц.

Наталья и Иван Сурковы специально приехали из Гродно заранее, чтобы попасть на празднование "Дня вышыванкi". "Мы захотели в этом году побывать на параде в Минске. Потом узнали о празднике "Дзень вышыванкi" и спланировали поездку в столицу заранее. Да, сегодня идет дождь, но это никак не портит настроение. Здесь весело, можно вкусно перекусить, интересно провести время, посетив мастер-классы. А еще такие мероприятия объединяют людей, помогают не забывать и уважать традиции своего народа", - признались молодые люди.

Дефиле моделей "Вянок прыгажосцi" - показ от дизайнеров, работающих с этномотивами, участников конкурса "Лучший этнообраз" фестиваля моды и искусства "ЭтноСтиль" - собрало возле центральной сцены практически всех гостей праздника.

Мероприятие продолжилось творческой эстафетой "Беларусь - крыніца натхнення", выступлениями коллективов, эстрадных исполнителей из областей и Минска, фолк и фолк-рок-групп.

Вечером состоится"Disco-folk "Вышыванка.by" - молодежная дискотека с участием белорусских диджеев и звезд белорусской эстрады. Завершит праздник кинопоказ Open Air Cinema от партнеров проекта - сети "КиноМинска". На открытом воздухе во дворике отеля "Монастырский" (ул.Кирилла и Мефодия, 6) будет показан фильм белорусских кинематографистов "Колесо времени", рассказывающий о Полесье - самобытном крае со своим языком и культурой, где природа завораживает первозданностью, а местные жители являются ее частью. На праздники они исполняют обрядовые ритуалы с магическими заговорами и молитвами. Чтобы почувствовать и понять этот край, надо послушать эти песни, увидеть обряды, прикоснуться к этой жизни.-0-