Библиотека книг на белорусском языке передана гимназии им.Скорины в Вильнюсе

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Библиотека книг на белорусском языке передана гимназии имени Франциска Скорины в Вильнюсе, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

На 19-й Вильнюсской книжной выставке-ярмарке 22 февраля был презентован белорусский стенд. Начальник управления издательской и полиграфической деятельности Мининформа Елена Павлова рассказала о книжных новинках и итогах празднования в Беларуси Скорининского года. "Посольству Беларуси в Литве и гимназии имени Франциска Скорины в Вильнюсе были вручены дипломы за активное участие в подготовке и проведения 500-летия белорусского книгопечатания. В этот же день гимназии была передана библиотечка белорусскоязычных книг по подпрограмме "Белорусы в мире" государственной программы "Культура Беларуси" на 2016-2020 годы", - отметили в министерстве.

В презентации белорусского стенда приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Литве Александр Король, директор гимназии Диана Стахнович, руководители белорусских издательств.

Вильнюсская книжная выставка-ярмарка собрала гостей-экспонентов из девяти стран мира и 53 писателей из более чем 20 стран. Белорусская книга широко представлена на форуме. В ее экспозиции издания, вышедшие в государственных издательствах "Мастацкая літаратура", "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", "Беларусь", "Народная асвета", Издательский дом "Звязда", "Вышэйшая школа" и др. Среди новинок книгоиздания - разнообразная литература: художественная, детская, учебно-методические пособия и т. д.-0-

Фото с сайта Министерства информации