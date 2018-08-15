Библиотеки Беларуси и России получат впервые изданную переписку Горького с семьей Богдановича

15 августа, Нижний Новгород /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси и Российская государственная библиотека получат в свои фонды впервые изданную переписку Максима Горького с семьей Максима Богдановича. Об этом сообщила начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Маргарита Левченко в Нижнем Новгороде на экспертно-медийном семинаре "Богданович и Горький: союз, рожденный на берегах Волги", передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что две семьи, из которых вышли русский писатель Максим Горький и белорусский поэт Максим Богданович, то, что их судьбы оказались переплетены, послужило основой нашего семинара. Это дает возможность еще раз подчеркнуть взаимовлияние и взаимопроникновение культур и литератур двух братских народов", - сказала Маргарита Левченко.

Представитель Постоянного комитета напомнила, что 2 апреля нынешнего года российский Институт мировой литературы имени М.Горького передал 314 копий писем из переписки отца Максима Богдановича Адама и Максима Горького в Беларусь. "В этом году мы запланировали за счет средств бюджета Союзного государства издать материалы переписки Богдановича-старшего и Горького, - рассказала она. - Это будет книга, посвященная их дружбе, и мы надеемся, что в октябре мы ее получим. Учитывая, что у нас есть договоры о сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и Национальной библиотекой Беларуси, мы часть книг обязательно передадим в их фонды".

Важность такого издания отметила и старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Ольга Быстрова. Она сообщила, что в издаваемом институтом академическом полном собрании сочинений Максима Горького публикуются только письма писателя, а ответы адресатов используются в качестве комментариев. "Поэтому проект, который совместно готовят наш институт и белорусский литературный музей Богдановича, важен тем, что мы вводим в оборот обоюдную переписку", - подчеркнула Ольга Быстрова.-0-