Библиотеки Новополоцка в 2018 году продолжают проект "Чытай са мной па-беларуску"

10 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Новый сезон проекта "Чытай са мной па-беларуску" стартует в культурной столице Беларуси городе Новополоцке на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Новополоцком горисполкоме.

Молодые сотрудники библиотек Новополоцка 11 января отправятся в детскую поликлинику для того, чтобы организовать здесь чтения. "Зімовыя замалёўкі" пройдут в веселой игровой форме. Маленькие пациенты и их родители в ожидании приема у врача смогут принять участие в играх, конкурсах, мастер-классах. Но главное - дети и взрослые вместе будут читать стихи белорусских поэтов.

Проект "Чытай са мной па-беларуску", цель которого - привлечь детей к чтению и раскрыть для них красоту звучания белорусского языка, прочно вошел в практику работы Централизованной библиотечной системы Новополоцка. И в 2018 году именно он начинает череду мероприятий республиканской акции "Наваполацк - культурная сталіца Беларусi" в библиотеках города.

Республиканская акция "Культурная столица Беларуси" проводится в девятый раз. В нынешнем году культурной столицей страны стал Новополоцк (городу в 2018 году исполняется 60 лет), он принял эту эстафету от Бобруйска. Статус культурной столицы присваивался Полоцку (2010 год), Гомелю (2011 год), Несвижу (2012 год), Могилеву (2013 год), Гродно (2014 год), Бресту (2015 год), Молодечно (2016 год).-0-