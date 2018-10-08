Билеты на музыкальный фестиваль в британском Гластонбери раскупили за рекордно короткое время

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Билеты на музыкальный фестиваль в Гластонбери, который состоится в конце июня 2019 года, раскупили за 35 минут после их появления в продаже. Об этом написала на своей странице в Твиттере организатор ежегодного мероприятия Эмили Ивис. Также за несколько минут разошлись билеты, включающие автобусный трансфер до места фестиваля.

Весной 2019 года в продажу поступят возвращенные билеты.

Фестиваль в Гластонбери в 2019 году пройдет с 26 по 30 июня на ферме Уорси в графстве Сомерсет в Великобритании. Ожидается, что его гостями станут около 200 тыс. человек. Список исполнителей пока не объявлен. Стандартный билет на все дни мероприятия стоит $325, плюс сбор за бронирование.

Фестиваль в Гластонбери называют крупнейшим мировым фестивалем зрелищного искусства, который проходит на природе с 1970 года и считается одним из главных событий музыкальной жизни Британии. Каждый год его посещают тысячи любителей музыки со всего мира. Большинство посетителей фестиваля живет в палатках в спартанских условиях.

В 2018 году фестиваль не проводился -0-