8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Билеты в зрительный зал на главное шоу детского "Евровидения-2018" проданы, но в реализации остаются билеты на танцпол и генеральную репетицию. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Все билеты в зрительный зал на главное мероприятие детского "Евровидения" проданы, остаются билеты на танцпол и генеральную репетицию, которая пройдет 24 ноября в формате гала-концерта, аналогичного главному шоу. Именно во время нее жюри оценивает конкурсантов, а полученные результаты будут объявлены в прямом эфире во время финала",- рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, билеты можно приобрести онлайн на сайтах bycard.by, afisha.tut.by, afisha.relax.by, с помощью мобильных приложений под Android и iOS на play.google.com и itunes.apple.com, а также на официальном сайте Белтелерадиокомпании. Более 100 касс по всей стране реализовывают билеты в салонах связи "Алло", магазинах "Электросила" и туристических компаниях "Би-тур", "Тур-Ателье", "Топ-тур", "Турбери". Стоимость билетов на генеральную репетицию конкурса от Br6 до Br9, а на финальное шоу - от Br9 до Br12.

Сегодня в "Президент-Отеле" в Минске собралась команда экспертов, которая контролирует подготовку шоу. Для профессионалов из Великобритании, Германии, Мальты, Нидерландов, Италии, Грузии, России, а также исполнительного директора "Евровидения" Йон Ола Санда прошла презентация всех этапов подготовки к конкурсу - от церемонии открытия до социальной программы для участников.

Международное песенное шоу состоится 25 ноября в "Минск-Арене". Форум в этом году соберет рекордное количество участников - 20 стран. Организатором и координатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.

Беларусь на детском "Евровидении-2018" представит Даниэль Ястремский. Он стал победителем финала национального отбора на международный песенный форум с композицией "Time". Даниэлю 14 лет, он родился в городе Цинциннати (США), но живет и учится в Минске, где прошел обучение в музыкальной школе по классу фортепиано. Юный исполнитель - участник телевизионных шоу и конкурсов, таких как "У Украины есть таланты", "Детская Новая волна", участвовал в кастинге шоу "Голос. Дети" (Россия). Даниэль обучался в Академии Игоря Крутого. -0-