Билл Гейтс назвал пять книг, которые стоит прочитать этим летом

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опубликовал список из пяти книг, которые стоит прочитать летом. Он также отметил, что представленные произведения довольно короткие и легко читаются. Об этом он сообщил в своем официальном блоге.
Список из пяти книг от основателя компании Microsoft выглядит следующим образом:
Автор рассказывает о жизни знаменитого итальянского художника и пытается объяснить его феномен.
Автор, у которой врачи диагностировали онкологическое заболевание, пытается понять, что именно привело к болезни. Отмечается, что это душераздирающий и удивительно смешной роман.
Книга рассказывает о некоторых периодах жизни президента США Авраама Линкольна.
История вселенной, начиная с большого взрыва, которая рассказывает о месте человека в ней.
Автор объясняет простые истины о нашем мире.
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