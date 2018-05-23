Билл Гейтс назвал пять книг, которые стоит прочитать этим летом

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опубликовал список из пяти книг, которые стоит прочитать летом. Он также отметил, что представленные произведения довольно короткие и легко читаются. Об этом он сообщил в своем официальном блоге.

Список из пяти книг от основателя компании Microsoft выглядит следующим образом:

1. "Леонардо да Винчи" Уолтера Айзексона

Автор рассказывает о жизни знаменитого итальянского художника и пытается объяснить его феномен.

2. "Всему есть причина, и другая ложь, которая мне нравилась" Кейт Боулер

Автор, у которой врачи диагностировали онкологическое заболевание, пытается понять, что именно привело к болезни. Отмечается, что это душераздирающий и удивительно смешной роман.

3. "Линкольн в бардо" Джорджа Сандерса

Книга рассказывает о некоторых периодах жизни президента США Авраама Линкольна.

4. "Большая история всего" Дэвида Кристиана

История вселенной, начиная с большого взрыва, которая рассказывает о месте человека в ней.

5. "Фактологичность" Ганса Рослинга

Автор объясняет простые истины о нашем мире.