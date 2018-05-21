Billboard назвал Эда Ширана лучшим исполнителем года

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский исполнитель Эд Ширан удостоен премии Billboard Music Awards как лучший артист. Об этом сообщает телеканал NBC.

Церемония вручения премии Billboard Music Awards прошла в Лас-Вегасе. Эд Ширан был номинирован на 15 наград. В итоге он получил шесть наград, включая премии в номинациях "Лучший исполнитель", "Лучшая песня на радио" ("Shape of You") и "Лучший исполнитель чарта Billboard Hot 100".

Ранее сообщалось, что Эд Ширан стал самым продаваемым исполнителем 2017 года. Третий студийный альбом исполнителя стал самым популярным в минувшем году, став платиновым в 36 странах, а его сингл "Shape Of You" получил статус наиболее продаваемого.-0-