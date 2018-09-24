Биографическую мелодраму "3 дня с Роми Шнайдер" покажут в Минске

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках проекта "Лістапад.Коллекция" в Минске этой осенью покажут новый фильм режиссера Эмили Атеф "3 дня с Роми Шнайдер". Об этом сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Историю одной из самых ярких звезд европейского кино - Роми Шнайдер - можно будет увидеть в кинотеатрах "Пионер" и "Falcon Club Бутик Кино" с 27 сентября по 10 октября.

Неожиданные стороны личности актрисы, чья карьера начинается еще в ранней юности, раскрываются через ее последнее в жизни интервью для журнала "Штерн". 1981 год. Роми Шнайдер уединяется в фешенебельном отеле, чтобы избавиться от депрессии. Здесь, поддерживаемая близкой подругой, она дает свое последнее в жизни интервью для журнала. Откровенный разговор с амбициозным журналистом раскрывает неожиданные стороны актрисы. Эта ослепительная женщина, которую многие уже считали сломленной, оказалась полна страсти и надежд.

Премьера фильма Эмили Атеф состоялась в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля. Также лента удостоилась высшей национальной награды Германии в области кинематографа - Премии немецкой киноакадемии в шести номинациях: лучший фильм, лучший режиссер, лучшая женская роль второго плана, лучшая мужская роль второго плана, лучшая операторская работа, лучшая музыка.

Говоря о работе над биографией актрисы с мировым именем, режиссер Эмили Атеф видит в героине не только человека, преодолевающего серьезный жизненный кризис, но и "женщину, которая хочет впервые в жизни открыться целиком окружающим".

Глубина и актуальность человеческих переживаний, раскрытые в фильме, а также игра Мари Баумер, которая исполнила главную роль, были высоко оценены критиками по всему миру. "3 дня с Роми Шнайдер" - это захватывающее повествование, культовая актуальность которого находится вне времени и не требует какого-либо фанатского поклонения", - пишет Indiewire. "Пусть эта картина и не безупречна, но она настоящая, чистосердечная и очень человеческая", - указывает Variety. "Мари Баумер добивается удивительной схожести со Шнайдер, отдавая всю себя в качестве великолепной актрисы", - говорится в статье The Hollywood News.-0-