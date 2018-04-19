Бюст Франциска Скорины открыт в Кишиневе

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюст белорусского просветителя и гуманиста Франциска Скорины открыт 18 апреля в Кишиневе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

"Личность Франциска Скорины имеет исключительное значение для истории и культуры Беларуси. С его именем связаны традиции, благодаря которым мы чувствуем гордость за свою страну, народ и его славную историю", - сказал министр культуры Юрий Бондарь.

Памятник белорусскому первопечатнику, который установлен в Кишиневе, создан известным белорусским скульптором Геннадием Лойко. Бюст Франциска Скорины украшен изображением "скориновского герба", который воспроизводил белорусский первопечатник в каждой из своих книг, и декорирован рушником - символическим предметом в традициях белорусского и молдавского народов.

Бюст Франциска Скорины изготовлен в Беларуси по результатам конкурса эскизов концепции памятника, организованного Министерством культуры Беларуси, и установлен в Кишиневе по проекту, утвержденному Министерством образования, культуры и исследований Молдовы. Разработка проектной документации по установке бюста, исполнению и монтажу, а также обустройство прилегающей территории велись за счет средств Беларуси и сбора пожертвований.-0-