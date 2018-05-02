Благотворительный концерт "Песни Победы" пройдет 4 мая в Белорусском музыкальном театре

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный концерт "Песни Победы" пройдет 4 мая в Белорусском государственном академическом музыкальном театре, сообщили БЕЛТА в театре.

Концерт, посвященный Дню Победы, пройдет в театре в пятый раз, его гостями станут ветераны войны, труда, бывшие узники концентрационных лагерей.

Программа составлена из лучших песен, посвященных Великой Победе, - "Поклонимся великим тем годам", "Катюша", "Майский вальс", "Смуглянка", "Письмо из 45-го", "Пилоты" и многих других.

В концерте примут участие народная артистка Беларуси Наталия Гайда, заслуженные артисты Беларуси Маргарита Александрович и Антон Заянчковский, лауреаты международных конкурсов Евгений Ермаков, Виктор Циркунович, Лидия Кузьмицкая, Наталья Дементьева, Сергей Сутько, Екатерина Дегтярева, Наталья Глух, Леся Лют, дипломанты международных конкурсов Александр Осипец, Дмитрий Матиевский, Анна Беляева, артисты театра Людмила Станевич, Николай Русецкий, Сергей Килессо, Михаил Лила, Дмитрий Климович, Анзор Алимирзоев, Ольга Гучек, Анна Егораева, Вера Кондратина, Светлана Корнелюк, Карина Самцова и симфонический оркестр театра под управлением главного дирижера театра - лауреата международного конкурса Юрия Галяса.

Благотворительный концерт ко Дню Победы организован коллективом Белорусского государственного академического музыкального театра при поддержке Минского городского Совета депутатов и Минского городского исполнительного комитета.-0-