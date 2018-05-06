Благотворительный праздник "Город счастливых людей" проведут в Минске

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль семьи "Город счастливых людей" пройдет в Минске в мае сразу на двух площадках - парках Максима Горького и Уго Чавеса, сообщили БЕЛТА организаторы.

Полюбившийся минчанам благотворительный праздник пройдет в этом году в пятый раз. В Центральный парк им М. Горького участников и гостей приглашают 12-13 мая, а 19-20 мая фестиваль переместится в парк Уго Чавеса (в районе Каменной горки). Мероприятия в каждый из дней будут проводиться с 14.00 до 19.00.

"Семейные праздники играют важную роль в воспитании личности. Когда у человека все хорошо в семье, он счастлив: чувствует поддержку близких и их любовь, которая помогает ему реализовать себя. Вот почему мы выбрали для этого сезона девиз "Подари частичку счастья", - пояснили организаторы.

Зрителей ожидает веселая программа на главной сцене с песнями, конкурсами и призами, которые предоставили спонсоры. В нынешнем году количество тематических площадок-островков увеличилось до 30. Появились новые "станции", которые будут интересны всей семье: зоны для подвижных игр, развивающие площадки для детей дошкольного возраста, мастер-классы по hand-made и живописи, фотозона и многое другое. Каждый участник, прошедший все площадки-островки, уйдет с праздника с подарком. Выступят известные исполнители, талантливые артисты и коллективы, которые своим творчеством выскажутся в защиту семейных ценностей. Например, приедет ансамбль "Хорошки", театр эстрадной песни "Сябрынка", казачий ансамбль "Маме нравится". Ожидается участие в празднике Игоря Сорокина, Александра Патлиса.

Состоятся и традиционные социальные акции - награждение многодетных родителей, беременных женщин, ветеранов, конкурс рисунка на асфальте.

Организаторами мероприятия выступают администрация Фрунзенского района Минска, простое товарищество "Фестиваль семьи", районные организации ОО "Белорусский союз женщин" и "Белорусская ассоциация многодетных родителей".-0-