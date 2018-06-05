Более 110 тыс. гостей и участников ожидают на празднике "Купалье" в Александрии

5 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Более 110 тыс. гостей и участников ожидают на республиканском празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который пройдет 7-8 июля на берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной организации и проведению одного из главных культурных событий нынешнего лета, заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время праздника ожидается множество культурных и развлекательных мероприятий с участием отечественных и зарубежных музыкантов, артистов и творческих коллективов. В числе стран-участниц Беларусь, Россия, Украина, Эстония, Литва, Латвия, Польша и Германия. "Причем среди зарубежных гостей - артисты и народные мастера - будут представлены и белорусские общественно-культурные объединения зарубежья", - отметил зампред облисполкома.

По его словам, тема Года малой родины станет заглавной на празднике и именно она легла в основу театрализованного представления "Малая родина" (его готовит режиссерско-постановочная группа телеканала ОНТ) на главной сценической площадке. В нем примут участие популярные отечественные и зарубежные исполнители: Александр Солодуха, Алена Ланская, Сергей Трофимов (Россия), ВИА "Синяя птица", народный артист Украинской ССР Николай Гнатюк, народная артистка Украины Таисия Повалий, Виктория Кохана и другие.

После завершения главного представления гостей праздника традиционно ждут красочный фейерверк и молодежная дискотека. В формате праздника пройдет и множество других мероприятий. Регионы страны представят свои фестивальные проекты. К примеру, Гомельская область презентует международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья", Гродненская область - фестиваль традиционной культуры "Скарбы Гродненщины", Минская область - областной праздник "Слуцкія паясы", а 18 районов Могилевской области представят свои знаковые мероприятия, в числе которых фестиваль народного творчества, промыслов и ремесел "Дрибинские торжки", этнопраздник "В гости к радимичам" (Чаусский район), фестиваль "Гаспадарчы сыр" (Славгородский район).

"Гостей ждут конкурс на лучший купальский костюм, выставка-ярмарка агроэкотуризма, презентация проекта "Могилев - молодежная столица Республики Беларусь", фестиваль красок, концертная программа от музыкально-спортивного праздника "Большая бард-рыбалка". Словом, программа настолько насыщенная и разноплановая, что, надеюсь, она привлечет большое количество зрителей. Мы рассчитываем, что праздник "Купалье" посетят в этом году более 110 тыс. человек", - сказал Андрей Кунцевич.

Билеты на концерты, которые пройдут на главной сценической площадке, уже поступили в продажу, а их цена выросла незначительно по сравнению с прошлым годом. Так, билет на мюзикл "Малая родина" стоит Br27 (в прошлом году - Br25), а на концерт, который пройдет 8 июля в рамках Дней культуры Украины, - Br10. Билеты можно приобрести в кассе Могилевской областной филармонии, а также через интернет-ресурс kvitki.by.

Первый праздник "Купалье" состоялся в 2010 году. Идею проводить фестиваль в Александрии тогда поддержал глава государства. Гуляния традиционно пройдут в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую.-0-