Более 120 художников представят свои работы на "Осеннем салоне" в Минске

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 120 художников представят свои работы на "Осеннем салоне с Белгазпромбанком", который пройдет в столичном Дворце искусства с 5 октября по 4 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

"Профессиональное жюри отобрало работы 124 художников. Примечательно, что экспозиция на 70% сформирована из работ авторов, которые впервые примут участие в салоне. Кроме того, в этом году во внеконкурсной программе будут представлены произведения искусства не только из галерей, но и от частных коллекционеров. Это свидетельство того, что "Осенний салон" вышел на принципиально новый уровень формирования арт-индустрии Беларуси", - отметили организаторы.

В проекте принимают участие молодые белорусские художники в возрасте от 18 до 40 лет с работами, созданными за последние три года. Произведения можно приобрести.

Всего на четвертый "Осенний салон" было подано 456 заявок. Это рекордное количество анкет за всю историю арт-проекта. Жюри рассмотрело несколько тысяч работ, поскольку каждый автор имел возможность включить в заявку несколько произведений.

В программе очередного "Осеннего салона" предусмотрена ставшая уже традиционной насыщенная образовательная программа с участием белорусских и зарубежных экспертов. На протяжении месяца посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах, посетить театральные постановки, послушать экскурсии и лекции.

"Осенний салон с Белгазпромбанком" организован Центром изобразительного и медиа искусства "Новая культурная инициатива" и Республиканской художественной галереей при поддержке ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".-0-