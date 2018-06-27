27 июня, Александрия /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. артистов будут задействованы на празднике "Купалье" в Александрии ("Александрия собирает друзей"), который пройдет 7-8 июля на берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района. Об этом сообщил сегодня во время выездного заседания республиканского оргкомитета его председатель, заместитель премьер-министра Василий Жарко, передает корреспондент БЕЛТА.

Подготовка к празднику идет в рабочем режиме. Все основные вопросы, связанные с финансированием мероприятия, проживанием, питанием артистов и гостей, а также обеспечением безопасности, решены. Приведены в готовность все задействованные объекты.

"Участников праздника ждет яркая, насыщенная разноплановыми мероприятиями программа, в которой на различных площадках будут задействованы более 1,5 тыс. артистов из 7 стран: Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши. Тема Года малой родины станет заглавной на празднике, именно она легла в основу театрализованного представления "Малая родина" на главной сценической площадке. В нем примут участие популярные отечественные и зарубежные исполнители", - рассказал Василий Жарко.

Во время праздника ожидается множество культурных и развлекательных проектов с участием отечественных и зарубежных музыкантов, артистов и творческих коллективов. Так, второй день мероприятия посвящен Дням культуры Украины, в которых примут участие более 300 артистов из соседнего государства. "Праздник обещает быть более ярким и масштабным, чем предыдущие. Для пребывания гостей на площадке созданы максимально возможные комфортные условия. Мы ожидаем, что за два дня "Купалье" посетят более 100 тыс. человек, и уверены, что все они получат заряд бодрости и хорошего настроения", - резюмировал Василий Жарко.

Билеты на концерты, которые пройдут на главной сценической площадке, активно продаются. Билет на мюзикл "Малая родина" стоит Br27, а на концерт, который пройдет 8 июля в рамках Дней культуры Украины, - Br10. Билеты можно приобрести в кассе Могилевской областной филармонии, а также через интернет-ресурс kvitki.by.

Первый праздник "Купалье" состоялся в 2010 году. Идею проводить фестиваль в Александрии тогда поддержал глава государства. Гуляния традиционно пройдут в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую.-0-