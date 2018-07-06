6 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. артистов и исполнителей задействуют в празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который пройдет 7-8 июля в агрогородке Александрия Шкловского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в оргкомитете мероприятия.

Праздник "Купалье" на Могилевской земле в восьмой раз собирает гостей на берегу реки Днепр. Тема малой родины станет главной на празднике и гала-концерта "Малая родина". "В основу праздника положена идея показа развития купальских традиций в мировом пространстве и времени, а также культурный обмен между разными государствами в области национальной самобытности стран-участниц. Благодаря этому география праздника постоянно расширяется. В нынешнем году Александрия встретит гостей из России, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и др. Делегации стран-участниц представят коллективы народного творчества и мастера декоративно-прикладного искусства", - отметили собеседники.

Для гостей предложат посещение тематических площадок, которые будут работать в течение двух дней.

"Зроблена ў Беларусi" - выставка продукции ОАО "Минский тракторный завод". Далее следует площадка "Святочная плошча" - малая сцена и площадка для дискотеки, на которой пройдут различные мероприятия. Во время тематической площадки "Друкарскі двор" будет установлен торгово-выставочный павильон с презентацией, продажей и выставкой новых изданий белорусских издательств. Рядом расположится площадка "Яселка з ласункамі" - продажа сладкой продукции.

Откроется площадка "Горад майстроў" - тематические экспозиции для проведения мастер-классов мастерами народного творчества стран-участниц с реализацией сувенирной продукции.

Нынешняя выставка-ярмарка будет представлена как праздничная площадка "Купальскія дзівосы", состоящая из стилизованных улиц, расположенных параллельно берегу реки Днепр. Вход на каждую из них оформлен аркой: "Міжнародная" - будет представлена мастерами и творческими коллективами стран - участниц праздника, "Беларуская" - мастера и подворья регионов Беларуси, "Прыдняпроўская" - тематические экспозиции и презентации региональных фестивалей и праздников-брендов районов Могилевской области. Вдоль улиц запланирована работа мобильных творческих групп, создающих атмосферу ярмарочного праздника (лоточники, скоморохи, бродячие музыканты).

В Год малой родины области Беларуси представят не только программы творческих коллективов и работу мастеров, но и фестивали с малой родины из разных регионов Беларуси, отражающие местные традиции: Брестская область - праздник традиционной культуры "Золото полей"; Витебская область - "З народнай скарбонкі Полаччыны"; Гомельская область - фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья", фестиваль фольклорного искусства "Берагіня", фестиваль юмора "Аўцюкі"; Гродненская область - фестивали "Скарбы Гродзеншчыны", "Водгук даўніны", "Карнавал весялосці"; Минская область - фестивали "Слуцкія паясы", "Напеў зямлі маёй", "Фольклорная толока".

Улица "Прыдняпроўская" будет наполнена интерактивными экспозициями тематических площадок Могилевской области, представляющая презентации фестивалей и праздников районов: открытый районный фестиваль сена "Сенофест-2017" (Кировский район); этнографический праздник "У госці да радзімічаў", межрегиональный праздник-конкурс "Зялёныя святкі" (Чаусский район); областной праздник поэзии и авторской песни "Письменков луг" (Костюковичский район); региональнальный фестиваль народного творчества, народных промыслов и ремесел "Дрибинские торжки" (Дрибинский район); праздник средневековой культуры "Рыцарскі фэст" (Мстиславский район); международный фестиваль детского творчества "Золотая пчелка" (Климовичский район); межрегиональный фестиваль-праздник любительских театров "Тэатральныя вечарыны" (Краснопольский район); областной праздник "Народная прыпеўка", межрегиональный фестиваль "Макавей" (Славгородский район); праздник "Свята агурка" (Шкловский район); региональный праздник-конкурс "Свята Лялькі" (Круглянский район); эко-арт- фестиваль "Острова Дулебы" (Кличевский район).

За тематическими улицами будет размещена тематическая площадка "Маладзёжная пляцоўка". На ней впервые будет организована выставка агроэкотуризма Беларуси "Адпачывайце ў вёсцы!". В формате работы площадки пройдут областной этап республиканского проекта "Властелин села", фестиваль красок, презентация молодежного проекта "Могилев - молодежная столица Республики Беларусь 2018", международного музыкально-спортивного праздника "Большая бард-рыбалка" и т.д. Со сцены площадки будет звучать авторская песня с участием музыкантов и бардов из Беларуси, России, Польши, Украины.

Традиционно будут работать павильоны учреждений образования и социальной защиты области с реализацией купальской сувенирной продукции, проведением конкурсов и мастер-классов. В текущем году будут работать и новые площадки:"Кірмашовыя забавы" - торговые ряды и работа парка аттракционов, "Зона актыўнага адпачынку" - интерактивные площадки по видам спорта: стрельба из лука, велоспорт, биатлон, бадминтон, корфбол, петанк, гимнастика, легкая атлетика и др., "Рысталішча" - площадь для конных выступлений и других состязаний.

В формате праздника пройдет конкурс на лучший купальский костюм "Купаліш і Купалінка" с определением победителей в номинациях "Лучший мужской купальский костюм", "Лучший женский купальский костюм, "Лучший купальский ростовой костюм". Организованы молодежные квесты "У пошуках папараць-кветкі" и "Беларусь - мая краіна".

Отличительной особенностью нынешнего праздника станут мероприятия, посвященные Дням культуры Украины в Беларуси. Состоится выступление конного театра "Киевская Русь" на тематической площадке "Рысталішча", в рамках выставки-ярмарки "Купальскія дзівосы" будет представлена тематическая улица "Сорочынскі кірмаш". В работе площадки задействуют более 30 украинских мастеров по направлениям традиционных ремесел (кузнечное дело, соломоплетение, изготовление кукол-оберегов, гончарство и др.). Будут презентованы блюда и напитки украинской кухни, выступления коллективов народного творчества. Дополнят "Сорочинскую ярмарку" мастера декоративно-прикладного искусства Черниговской и Иваново-Франковской областей.

А на главной концертной площадке 8 июля с 19.00 до 23.00 пройдет концерт артистов и коллективов Украины с участием Национального заслуженного ансамбля танца Украины имени Павла Вирского, народной артистки Украины Тины Кароль, народного артиста Украины Ио Бобул, заслуженной артистки Украины Ленары Османовой, популярного певца Олега Винника, группы LUIKU, Златы Огневич, квартета "Гетман".

Концертные программы пройдут в течение двух дней на главной и малой концертных площадках, тематической площадке "Маладзёжная пляцоўка". Всего в мероприятиях примут участие более 1,5 тыс. артистов и исполнителей.

На малой концертной площадке 7 июля пройдет презентация II Европейских игр, а в 18.00 в этот же день состоится церемония открытия республиканского праздника "Купалье" ("Александрыя збірае сяброў").

Главная концертная площадка в текущем году видоизменилась. Благодаря проведенным работам по благоустройству увеличилось количество посадочных мест партера до 3,5 тыс. На ней 7 июля состоится гала-концерт "Малая родина" с участием белорусских исполнителей, а также заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Трофимова, ВИА "Синяя птица", народного артиста Украинской ССР Николая Гнатюка, народной артистки Украины Таисии Повалий, Виктории Коханы, групп "Лисапетный батальон" и "Блестящие". Возле главной сцены разместят большой экран с трансляцией гала-концерта. По его завершении традиционно организуют красочный фейерверк и молодежную дискотеку.

Для того, чтобы гости и участники праздника чувствовали себя комфортно, будет организовано не менее 3 тыс. посадочных мест в предприятиях общепита. Более 80 субъектов торговли и общественного питания планируют обслуживать приехавших на праздник "Александрия собирает друзей". Общая длина торговой экспозиции составит более 1 км, а это 139 различных торговых точек.

Для доставки гостей и участников к месту проведения праздника будет традиционно выстроена удобная транспортная логистика. Составлены графики и расписание движения железнодорожных поездов региональных линий и автомобильного транспорта. Данные графики увязаны с началом и окончанием всех праздничных мероприятий. Для транспортного обеспечения в эти дни будут организованы 18 дополнительных поездов региональных линий по маршрутам Орша - Копысь - Могилев и Могилев - Копысь - Орша и обязательная остановка на станции Копысь всех проходящих графиковых пассажирских поездов; дополнительные автобусные маршруты Могилев - Александрия и Шклов - Александрия.

Как обычно, для гостей, прибывающих на собственном транспорте, будет организована работа автомобильных стоянок с подвозом до д.Александрия низкопольными автобусами, позволяющими перевозить инвалидов-колясочников. Для жителей и гостей Могилева от поездов региональных линий, прибывающих с праздника в ночное время, планируется организовать дополнительные рейсы отдельных маршрутов городского транспорта.

Расписание движения автобусов и поездов для подвоза/вывоза гостей и участников праздника "Купалье", а также информация по транспортному обслуживанию прибывающих в Могилев поездами региональных линий гостей и участников праздника "Александрия собирает друзей" размещена на сайте Могилевского областного исполнительного комитета (mogilev-region.gov.by) под баннером "Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей")".

Праздник "Купалье" в агрогородке Александрия берет свое начало с 2011 года. Все купальские мероприятия проходят на берегу реки Днепр, водная артерия которой некогда была неотъемлемой частью большого торгового пути "из варяг в греки". Издревле Днепр соединял белорусов, россиян и украинцев. Он и сегодня остается важнейшей коммуникационной осью. Это способствует взаимовыгодному торгово-экономическому и социально-культурному сотрудничеству приднепровских регионов Беларуси, России и Украины, расширению межрегиональных интеграционных связей.

Организаторами праздника выступают Министерство культуры Беларуси, Могилевский областной исполнительный комитет, Шкловский райисполком.-0-