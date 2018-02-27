Более 20 зарубежных дипломатов декламировали стихи Купалы на мероприятии в МИД

27 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Более 20 дипломатов прочитали стихи из цикла поэтической лирики Янки Купалы на торжественном мероприятии "Чытаем Купалу разам", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Мероприятие было организовано белорусским внешнеполитическом ведомством совместно с Государственным литературным музеем Янки Купалы. В этой традиционной для МИД встрече приняли участие руководители зарубежных посольств и многочисленные представители зарубежного дипломатического корпуса в Беларуси. На чтениях присутствовал заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас, а также известный исследователь-купаловед, почетный председатель Международного фонда Янки Купалы профессор Вячеслав Рагойша.
К поэтической встрече была также приурочена выставка "Для Бацькаўшчыны". Она создана по материалам из фондов Государственного литературного музея Янки Купалы и рассказывает о жизни и творчестве прославленного белорусского песняра.-0-
Фото Оксаны Манчук.
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