Более 20 зарубежных дипломатов декламировали стихи Купалы на мероприятии в МИД

27 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Более 20 дипломатов прочитали стихи из цикла поэтической лирики Янки Купалы на торжественном мероприятии "Чытаем Купалу разам", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Чрезвычайному и Полномочному Послу Литвы в Беларуси Андрюсу Пулокасу дарят пряник с изображением музея Янки Купалы.

Портрет Янки Купалы.

заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Стефано Бьянки.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии в Беларуси Милан Экерт.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар.

Мероприятие было организовано белорусским внешнеполитическом ведомством совместно с Государственным литературным музеем Янки Купалы. В этой традиционной для МИД встрече приняли участие руководители зарубежных посольств и многочисленные представители зарубежного дипломатического корпуса в Беларуси. На чтениях присутствовал заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас, а также известный исследователь-купаловед, почетный председатель Международного фонда Янки Купалы профессор Вячеслав Рагойша.

К поэтической встрече была также приурочена выставка "Для Бацькаўшчыны". Она создана по материалам из фондов Государственного литературного музея Янки Купалы и рассказывает о жизни и творчестве прославленного белорусского песняра.-0-

Чрезвычайный и Полномочный Посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Латиф Гандилов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси Олег Есаян.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Саксена Панкадж.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Беларуси Назаркулы Шакулыев.

Фото Оксаны Манчук.