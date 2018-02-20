Более 240 мероприятий пройдет во время XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 240 мероприятий состоится во время XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая пройдет с 28 февраля по 4 марта, сообщила начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Елена Павлова на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже запланировано более 240 мероприятий. Программа выставки будет опубликована на сайте Министерства информации в ближайшие дни", - сказала Елена Павлова.

Главная тема Минской международной книжной выставки-ярмарки в 2018 году - "Беларусь - культурная площадка Европы". Беларусь является гостеприимной страной, где можно познакомиться с культурой, обычаями многих народов. Здесь дружно живут представители многих национальностей, их культурное многообразие служит взаимному обогащению.

Во время выставки пройдет IV Международный симпозиум литераторов "Писатель и время". Свое участие в нем подтвердили 34 писателя из 21 страны.

За время проведения симпозиум по праву стал знаковым международным проектом, направленным на сохранение духовно-нравственных основ развития общества и государства, укрепление гуманитарных связей между писателями стран дальнего и ближнего зарубежья.

Во время симпозиума состоится семинар литераторов-переводчиков, который организован Министерством информации во взаимодействии с Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран - участников СНГ в рамках реализации международного гуманитарного проекта "Минская инициатива", а также литературная дискуссия молодых писателей, организованная при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.

Почетным гостем XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки станет Сербия, центральным экспонентом - Казахстан.

Выставка пройдет в административном комплексе по просп.Победителей, 14. Вход свободный. Мероприятие организуют Мининформ, Мингорисполком, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел".-0-