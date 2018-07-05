5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 350 человек составили делегацию участников Дней культуры Украины в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам государственный секретарь Министерства культуры Украины Ростислав Карандеев перед торжественным открытием мероприятий во Дворце Республики в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне кажется, что белорусы соскучились по настоящей украинской культуре - академической и современной. Для нас это возможность подарить белорусам хорошее настроение, ощущение радости и, может, даже легкой ностальгии. Ощущение дружбы и братства, единства, - сказал Ростислав Карандеев. - Украинская делегация очень большая, свыше 350 человек. Мы привезли все, что нужно, вплоть до сцены, которую вы увидите в Александрии. Но главное, артисты приехали сюда с огромным желанием показать все самое лучшее".

Руководитель украинской делегации поблагодарил Министерство культуры Беларуси и посольство Украины в Беларуси, а также многочисленных спонсоров и партнеров, благодаря которым этот праздник стал возможен. Он отметил особую значимость того, что еще ранее главы двух государств договорились о возобновлении активного культурного диалога между странами. Заинтересованность в этом звучала также сегодня на встрече Ростислава Карандеева с министром культуры Беларуси Юрием Бондарем: нужно проводить мероприятия и камерные, и большие, творческие обмены между коллективами и студентами, взаимные мастер-классы. Словом, все, что обогащает культуры обеих стран. "Наша цель - методами культурной дипломатии сделать все возможное для того, чтобы белорусский зритель открыл свое сердце для Украины, полюбил ее еще больше. И самое главное, чтобы люди хорошо относились друг к другу. Это залог дружеских и мирных отношений", - заключил Ростислав Карандеев.

Дни культуры Украины пройдут в Беларуси с 5 по 10 июля. Мероприятие во Дворце Республики запускает марафон мероприятий и событий.

В фойе дворца сегодня развернулась выставка народных промыслов. Зрители с удовольствием фотографировались на фоне манекенов в традиционных народных костюмах разных регионов Украины, разглядывали сувениры и изделия народных промыслов - расшитые традиционным орнаментом сорочки и рубахи, кожаные пояса, тканые рушники, писанки. Неожиданно гвоздем программы стал робот-рука, который рисовал портрет выдающегося украинского поэта, художника, мыслителя Тараса Шевченко на фоне орнамента. Как пояснили представители компании, которая привезла такое чудо на выставку, этот универсальный "солдат" еще и напитки будет разливать после концерта. А вообще, роботы сегодня постепенно интегрируются в украинский шоу-бизнес, и эту сторону современной культуры белорусы тоже могут наблюдать - в украинских клипах, на концертах.

В программе масштабного концерта в Минске, правда, роботы задействованы не были. Зато на сцене обеспечен живой звук и отличное качество выступлений, которые дарят Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины им. П.Вирского, популярные эстрадные исполнители Иво Бобул, Ленара Османова, Злата Огневич, Тина Кароль, Олег Винник, группы Luiku и "Гетман".

Большая концертная программа с участием популярных артистов из Украины станет в этом году одной из отличительных особенностей праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"). Так, 7 июля на фестивале можно будет ознакомиться с национальной кухней и работами мастеров народного творчества Украины: кузнецов, гончаров, кобзарей, керамистов, бандуристов, изготовителей кукол-вытинанок. На следующий день, 8 июля, запланирован показ конного театрализованного шоу "Киевская Русь", концерт Дней культуры Украины - в Александрии на главной сценической площадке выступят артисты и творческие коллективы. Также насыщенную программу украинские артисты представят 10 июля на сцене Гомельского общественно-культурного центра.-0-