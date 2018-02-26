Более 60 скульптур представит выставка Владимира Слободчикова "Сублимация формы" в НХМ

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 скульптур представит выставка Владимира Слободчикова "Сублимация формы" в Национальном художественном музее Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

На персональной выставке, которая откроется 28 февраля, будут скульптурные произведения из коллекции автора и Национального художественного музея Беларуси. "Сублимация формы" - ретроспективная выставка. Автор хочет продемонстрировать свой основной формообразующий принцип на протяжении всего творческого пути. Создавая свои произведения, Владимир Слободчиков подбирает необходимый пластический язык, чтобы показать многогранность объекта, его способность реализовать не конкретное, а абстрактное или многообразное понятие. Один из центральных лейтмотивов его произведений - это человек как философская категория.

Владимир Слободчиков - художник-исследователь. Занимаясь трансформацией образа и темы, автор сумел разработать свой узнаваемый язык скульптуры. Его скульптура всегда имеет четко читаемый силуэт, где поверхность и пластика сочетают такие выразительные приемы, как соотношение экспрессивной лепки с четким геометризмом контуров и открытым пространством. Часто он достигает такого сочетания, вводя в свои композиции решетчатые структуры. Решетка, которая начиная с ХХ века стала одной из "эмблем" авангардных экспериментов в искусстве, обретает в работах Владимира Слободчикова новое прочтение: это не жесткие ограничивающие структуры, они воздушны, легки, как правило, передают состояние устремленности, полета.

Скульптор впервые заявил о себе в белорусском искусстве в начале 1970-х годов. Уже более 40 лет художник демонстрирует глубоко индивидуальную позицию в искусстве. За годы своего творчества Владимир Слободчиков занимался самыми разнообразными видами и жанрами скульптуры - от национально ориентированных поисков до формальных экспериментов. Диапазон его проектов впечатляет: от камерной пластики до масштабных монументальных памятников на родине и за рубежом.

Мастер с 1975 года преподает, с 1989-го - возглавляет кафедру скульптуры в Белорусской государственной академии искусств. Он член Белорусского союза художников, где некоторое время возглавлял секцию скульптуры. Сегодня это авторитетная фигура в сфере белорусской культуры. Он принимает деятельное участие в основных стратегических решениях союза художников. В 2011 году удостоен звания "Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь". Профессор Слободчиков является почетным членом Российской академии художеств и членом Королевского общества британских скульпторов.-0-