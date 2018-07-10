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Более 70 рыцарских клубов примут участие в турнирах фестиваля "Наш Грюнвальд"

Культура 10.07.2018 | 08:47
Фото из архива
Фото из архива

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 клубов военно-исторической реконструкции XIV-XV веков примут участие в турнирах Х Международного фестиваля средневековой культуры и музыки "Наш Грюнвальд", сообщил корреспонденту БЕЛТА один из инициаторов и организаторов фестиваля Александр Рак.

Фестиваль пройдет 20-21 июля в музейном комплексе в Дудутках. "Главное событие феста уже десять лет - реконструкция Грюнвальдской битвы, самой масштабной битвы средневековой Европы, которая состоялась 15 июля 1410 года между войсками Тевтонского ордена и союзников: Великого княжества Литовского (современная Беларусь) и Королевства Польского. В Беларуси до этого фестиваля данное событие практически никак не отмечалось, теперь же есть возможность сохранять память о легендарной странице военной истории, поддерживать интерес к славному прошлому нашего государства у молодежи", - сказал Александр Рак.

В театрализации этого легендарного эпизода участвуют представители 72 клубов военно-исторической реконструкции из Беларуси, России. Причем, если раньше белорусы представляли подавляющее большинство, то на нынешнем фестивале российских реконструкторов будет более 40%. "К сожалению, в этот раз не смогут приехать друзья из Украины и Польши в силу разных причин. Тем не менее, участников у нас много, поэтому боевая часть обещает быть очень зрелищной", - добавил Александр Рак.

"Также мы хотим, наконец, довести до ума и по всем правилам организовать традиционную средневековую турнирную дисциплину "Битва Дворов", в которой примут участие клубы, реконструирующие эпоху рыцарства XIV-XV веков. Что лично мне очень нравится: в этой дисциплине есть много церемониала. Например, "суд дам": девушки-реконструкторы могут добавить определенное количество очков рыцарю или команде, скажем, за благородное поведение", - сказал Александр Рак.

Каждая команда состоит из рыцаря-предводителя, его васалов, оруженосцев, слуг и так далее. Всего не менее 10 человек, причем это могут быть как представители одного клуба, так и объединение нескольких. Каждый двор имеет свою геральдическую одежду, отличительные знаки и, соответственно, своего герольда, который зачитывает представление команд и всех рыцарей, их регалий.

"Битва Дворов" организована по классическому турнирному принципу: победитель в битве между двумя дворами выходит на победителя в другой паре и так далее. Состязание каждой пары включает 3 раунда. Перед каждым из них предводители двух дворов договариваются о том, в каком формате пройдет очередная битва: либо это выход один на один, либо всей командой, либо сражаются только оруженосцы или только васалы.

Боевая часть программы фестиваля также включает рыцарские турниры в пешем строю в формате "щит-меч", турнир алебардистов и копейщиков, турнир лучников, массовые сражения (бугурты). Главным событием второго дня станет полноконтактный конный рыцарский турнир по правилам XV века. Со сцены гостей будут услаждать веселыми и романтичными напевами и ритмами лучшие фолк- и рок-коллективы Беларуси, России и стран Европы. Пройдут мастер-классы по средневековым танцам и ремеслам, будет работать город мастеров, интерактивные площадки, мастерские по изготовлению доспехов, литью ювелирных изделий, обработке камня, изготовлению оружия, плавке руды, окраске тканей, гончарные и кузнечные мастерские.

Организаторами фестиваля выступают Экстрим-театр "Берсерк", Александр Рак и Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий "Дудутки".-0-

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история, фестиваль
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