Более 800 заявок подано на первый международный фестиваль ART-MINSK

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первый международный фестиваль ART-MINSK, который пройдет с 27 апреля по 20 мая, подано 810 заявок, сообщил на пресс-конференции в Минске куратор коллекции Белгазпромбанка искусствовед Александр Зименко, передает корреспондент БЕЛТА.
В числе тех, кто подал заявки на участие, авторы из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии. Поскольку возрастные ограничения для участников не вводились, на конкурс предложили свои работы люди разного возраста: самой юной художнице 10 лет, самому взрослому - 78.
Первоначально присланные заявки рассмотрит белорусское жюри и отберет работы, с которыми затем познакомится итальянский арт-критик и куратор, специализирующийся на исследовании актуальных практик Стефано Антонелли. Куратор приглашен для создания центральной экспозиции, которая будет размещаться в Республиканской художественной галерее (Дворец искусства), а всего в фестивале ART-MINSK примут участие 14 галерей. По мнению Александра Зименко, независимый куратор представит непредвзятый взгляд на работы белорусских авторов. Привлекать независимых экспертов организаторы фестиваля планируют и далее.
По задумке организаторов, фестиваль должен превратить весь город в единую галерею. В числе площадок - Национальный центр современных искусств Беларуси, Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура, Белорусская государственная академия искусств, Национальная библиотека Беларуси, Художественная галерея Михаила Савицкого, галерея "Арт-Беларусь".
Как рассказал председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, проект возник, чтобы расширить рамки уже существующего "Осеннего салона". Формат "Осеннего салона" - ярмарка-продажа, и это создает определенное ограничение на представляемые работы, как и установленный возрастной ценз авторов (18-40 лет). На фестиваль же подать заявку могли все желающие, работающие в различных техниках, и единственным критерием участия в нем является талант, отметил Виктор Бабарико.
Это первый международный фестиваль, задачей которого организаторы видят представление всего разнообразия художников, работающих в Беларуси. В будущем, а проект планируется проводить регулярно, помимо галерей есть намерение задействовать открытые площадки.
Организаторы проекта: ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", центр изобразительного и медиаискусства "Новая культурная инициатива" и Республиканская художественная галерея ОО "Белорусский союз художников" при поддержке Минского городского исполнительного комитета.-0-
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