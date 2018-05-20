Более двух тысяч человек выступили в сводном хоре на праздновании Дня славянской письменности и культуры в Санкт-Петербурге

Сводный хор из двух тысяч человек в сопровождении симфонического оркестра в воскресенье выступил на Дворцовой площади в Санкт- Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Эта акция посвящена Дню славянской письменности и культуры и одновременно открыла празднование 315-летия Петербурга.

Хор, в состав которого вошли юные певцы и исполнители постарше, исполнил Гимн России и 17 известных произведений - "Город над вольной Невой", "Песня о Ладоге", "Крейсер Аврора", "Солнечный круг" и другие. В программу хора вошло произведение "Русь" народного артиста России Виктора Захарченко, посвященное его 80-летнему юбилею. Участие в сводном хоре приняли коллективы ветеранских организаций и жители блокадного Ленинграда. Зрители тоже подпевали хористам.

Ежегодный концерт сводного хора прошел в Санкт-Петербурге уже в шестой раз.