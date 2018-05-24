Большой британский фестиваль пройдет в Минске 16 июня

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой британский фестиваль впервые пройдет в Минске 16 июня, сообщили БЕЛТА организаторы.

Стартует праздник парадом волынщиков. Музыканты в традиционных юбках-килтах выйдут из дверей британского посольства по ул. К. Маркса и направятся в район площади Свободы, где развернется не менее восьми интерактивных площадок, представляющих многообразие родины Шекспира и Гарри Поттера.

Для маленьких посетителей развернется детский городок, откроются рестораны с традиционными валийскими и английскими блюдами. Можно будет попробовать хрустящие лепешки с чеддером и беконом, мясной "пастуший" пирог, ростбифы, фиш-энд-чипс и бисквитные десерты к пятичасовому чаю. Бары Зыбицкой "переквалифицируются" в британские пабы, где будут наливать любимые всеми британцами солодовые напитки - крепкий эль и шотландский виски.

Днем в Верхнем городе зазвучат народные мелодии для флейты, аккордеона и волынки, столетиями исполняемые музыкантами на улицах старого Лондона и Эдинбурга. Вечером на сцену выйдут артисты из Великобритании, чтобы показать новую "классику" - хиты The Beatles, Queen, Дэвида Боуи или Эда Ширана в авторской обработке. На главной сцене пройдут показы молодых британских модельеров.

Внутренний дворик отеля Монастырский станет филиалом британского университета. Здесь можно подтянуть свои знания в английском, попробовать силы в языковом тесте IELTS или показать класс в конкурсе орфографии.

Подробная программа музыкальных, спортивных, образовательных и деловых мероприятий станет известна в ближайшее время. Ожидается, что в Минск приедут музыканты легендарного трип-хоп коллектива из Бристоля.

Организатором мероприятия выступает посольство Великобритании. "Тысячи белорусов смогут на один день перенестись в деловой район Лондон-Сити или богемный Сохо, познакомиться с кухней, музыкой, культурой, модой, спортом, образованием, бизнесом Соединенного Королевства", - отметили координаторы культурного проекта.-0-