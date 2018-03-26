Большой театр Беларуси отметит 85-летие своим первым спектаклем - оперой "Кармен"

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси отметит 85-летие показом оперы "Кармен" - спектакля, с которого началась история театра в 1933 году. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора Большого театра Владимир Рылатко, передает корреспондент БЕЛТА.

На 24 мая в театре запланирован гала-концерт с участием звезд мирового балета и оперы и белорусских артистов, а 25 мая, в день 85-летия, состоится показ спектакля "Кармен", главную роль в котором исполнит французская певица Алима Мамди.

Традиционно театр проведет 25 мая день открытых дверей - одно из самых интересных и востребованных мероприятий. День начнется с выступления артистов у фонтана, а затем гости получат возможность заглянуть за кулисы, в гримерки, репетиционные залы.

Представитель Большого театра поделился ближайшими планами. Сейчас идут репетиции "Богемы", ставит которую художественный руководитель и главный режиссер оперной труппы Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель. Владимир Рылатко рекомендовал побывать на этой премьере, поскольку Александр Титель впервые делает постановку в белорусском театре. В спектакле заняты молодые артисты с яркими актерскими и певческими качествами - будущие звезды белорусского оперного искусства.

Начата работа над оперой "Соломея", хореографический пролог к которой ставят Юлия Дятко и Константин Кузнецов. Это сложнейший проект, в первую очередь испытание для оркестра, так как "Соломея" - одно из самых сложных произведений в мировой оперной оркестровой практике, отметил Владимир Рылатко.

Запланированы постановки к юбилею Станислава Монюшко, запущен проект "Альпийская баллада". В октябре планируется показ национального балета "Анастасия". Известный балетмейстер Валентин Елизарьев реализует интересные замыслы по обновлению "Ромео и Джульетты". Подготовлен и запущен проект "Анна Каренина", который поставит Ольга Костель.

Еще одна запланированная постановка Большого театра - "Летучая мышь". Работать над ней приглашен один из крупнейших мастеров этого жанра Миклош Габор Киренье - всемирно известный художественный руководитель Будапештского театра оперетты и мюзикла. Оперетту поставят на двух языках: актеры будут говорить по-русски, а петь по-немецки.

Владимир Рылатко также рассказал об успешных гастролях белорусского балета в Германии, где было показано 30 спектаклей, и постановке "Витовт" в Вильнюсе. Сейчас балет возвращается из Мексики, где артисты дали 42 спектакля и получили приглашение выступить там в следующем году.

Впереди гастроли у оркестра, у хора, у балета. Белорусская опера после фестиваля в Австрии приглашена во Францию со спектаклями "Иоланта" и "Алеко", затем последует выступление в Марокко. По мнению Владимира Рылатко, такая востребованность говорит об авторитете белорусского театра.-0-