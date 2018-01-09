Большой театр Беларуси представит национальный балет "Витовт" в Вильнюсе 28 января

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный балет "Витовт" Большой театр Беларуси представит зрителям в Вильнюсе 28 января на арене Siemens, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Спектакль "Витовт" Вячеслава Кузнецова, в основе которого пьеса Алексея Дударева, появился в репертуаре Большого театра в 2013 году и сразу стал своеобразной визитной карточкой белорусского балета.

По отзывам театральных критиков, которые не скупятся на похвалы, "спектакль берет в плен своей содержательной образностью, необычностью художественных решений, изобретательностью хореографического языка, эмоциональной наполненностью и выразительностью", а уровень белорусской балетной трупы определяют как очень высокий.

Но самое главное - балет полюбился зрителям. "Всегда хочется, чтобы твой спектакль затронул струны души человека, заставил его переживать и думать", - признается хореограф-постановщик балета "Витовт" народный артист Беларуси Юрий Троян. Он не скрывает: не стоит "вчитываться" в балет, словно это учебник по истории, это хореографическая легенда о князе Витовте, основанная на исторических событиях.

Ведущие партии в спектакле 28 января исполнят: Антон Кравченко (Витовт), Ирина Еромкина (Анна), Александра Чижик (Ядвига), Егор Азаркевич (Ягайло), Дмитрий Шемет (Кейстут), Ольга Гайко (Бирута), Такатоши Мачияма (Черный человек), Константин Героник (Шут).

Балет "Витовт" - второй национальный проект, который появился в стенах Большого театра (первый - опера "Седая легенда" либретто Владимира Короткевича, музыка Дмитрия Смольского). Идея балета вынашивалась несколько лет. Либретто выстроено на основе пьесы Алексея Дударева "Князь Витовт" и стало плодом реализации творческих идей нескольких человек: заслуженного деятеля искусств Беларуси, лауреата Государственной премии СССР Алексея Дударева, первого заместителя генерального директора театра заслуженного деятеля культуры Беларуси Владимира Рылатко и художественного руководителя балета народного артиста Беларуси Юрия Трояна. Автор музыки - Вячеслав Кузнецов. В 2015 году коллектив Национального академического Большого театра оперы и балета удостоен премии Президента Беларуси "За духовное возрождение".-0-